Yenilikçi özellikleri ile kullanıcı dostu uygulama: Yaay

Türkiye’nin yeni ve yerli sosyal medya uygulaması Yaay, kullanıcı dostu yapısı ve yenilikleri ile sınırlara takılmayan deneyimler sunmayı sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Gündem ve haber takibi, kategoriler, rozet uygulaması gibi yetkinlikleri ile birçok farklı özelliği aynı çatı altında kullanıcılarıyla buluşturan Yaay, farklı deneyimlere imza atmayı sürdürüyor.

Kısıtlar olmadan kullanım sunan Yaay’ı istedikleri kadar kullanabilen kullanıcılar, sınırsızca içerik tüketebiliyor.

Kategori özelliği ile kullanıcıların binlerce içeriğin arasında kaybolmadan, ilgi alanlarına göre kategorileri takip etmesini ve paylaşım yapmasını sağlayan Yaay, gündemdeki etiketler yapısıyla da kategoriler sayfasında, yalnızca o kategoride konuşulan etiketlerin takip edilmesine olanak veriyor.

Günlük hayatı renklendirecek özellikleri de deneyimlemeyi sağlayan uygulamayla; istenilen zaman paylaşım yapılabiliyor. Yenilikçi puan sistemi ile Yaay’da beğeni aldıkça puanı yükseltmek, rozet sisteminde yukarı çıkmak, daha yüksek puan ile daha fazla görünür olmak da mümkün.

Birçok özelliğin, sade ve kullanıcı dostu tasarım ile kullanılabildiği uygulamada, anında çeviri özelliği, kullanıcıların gördükleri içerikleri birçok farklı dile çevirmesine fırsat veriyor.