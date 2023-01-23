Yazılım firması çalışan ödüllerini NFT'ye taşıdı

Türkiye’nin yazılım devi Etiya, çalışan ödüllerini NFT koleksiyonuna taşıdı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük kurumsal yazılım şirketi Etiya, “Exceeders Etiyaens” adını taşıyan NFT koleksiyonuyla metaverse dünyasına giriş yaptı.

Etherium ağının 2. katman ağı olan Polygon’da üretilen ve toplam 4 bin 444 adet eseri barındıran koleksiyon sergilenmeye hazır.

Çalışanlarının başarısını ve inovasyon konusunda ortaya koyduğu performansı her yıl düzenlenen Etiya Exceeders programıyla ödüllendiren Etiya, bu yıl bu program kapsamında verilen hediye ve plaketleri blockchain sistemi üzerinden bir NFT koleksiyonuna dönüştürdü.

Böylelikle dijitalleşen dünyada kendine özel bir yer bulan sanat anlayışına da katkı yapacak şekilde çalışanlarını eşsiz dijital eserlerle ödüllendirmiş oldu.

Bu koleksiyonla hediye kültüründe önemli bir dönüşüme imza attıklarını belirten Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, “Ancak tek amacımız hediye kültüründe dönüşüm değil, çalışanlarımızın da dahil olduğu, aidiyet duygusunun pekiştiği yenilikçi çalışmalar yapmak asıl hedeflerimiz arasında yer alıyor.