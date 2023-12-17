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'Yarının Köyleri'nde ilk dijital merkez Adana'ya

TEKNOLOJİ 17.12.2023, 11:33
'Yarının Köyleri'nde ilk dijital merkez Adana'ya

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile hayata geçirilen Yarının Köyleri projesinde ilk dijital merkez Adana’da açıldı.ADANA (İGFA) - Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde başlatılan  “Yarının Köyleri” projesinin ilk dijital merkezi Adana’da açıldı.

Yarının Köyleri projesi  ile köylerde kurulacak dijital merkezler aracılığı ile  yereldeki teknolojik imkanların güçlendirilmesi, üretimin ve istihdamın artırılması, kültürel değerlerin korunarak kırsal kalkınmanın desteklenmesi planlanıyor. Adana’nın ardından Diyarbakır ve İzmir’de de dijital merkez açılacak projede beş yılda toplam 10 köye ve 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde başlatılan  “Yarının Köyleri” projesi kapsamında, ilk dijital merkez Adana Kürkçüler Köyü’nde açıldı. İlk fazında Adana, Diyarbakır ve İzmir illerinde üç pilot köy ile başlayan “Yarının Köyleri” projesi ile beş yılda toplam 10 köye ve 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor. Pilot illerde, yeni e-ticaret girişimcisi oranının, proje tamamlandığında yüzde 60 artacağı öngörülüyor. Yarının Köyleri kapsamında proje ilk fazının sonuna kadar Diyarbakır Bağıvar ve İzmir Ulamış’ta da dijital merkezler açılacak. Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından projeye Hatay da dahil edilmişti. Dördüncü Yarının Köyü Dijital Merkezi için Hatay’da çalışmalar sürdürülüyor.

KAPSAYICI BÜYÜMENİN HIZLANMASI PLANLANIYOR

Yarının Köyleri projesi ile teknoloji olanaklarının köylere ulaştırılarak istihdamın artırılması, üretimin güçlendirilmesi, kültürel değerlerin korunarak kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor. Köylerde kurulacak dijital merkezlerde başta çocuklar, gençler, kadınlar ve engelli bireylerin katılacağı kapsamlı çalışmalarla Anadolu’nun yöresel ürünlerinin markalaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Böylece yerelde yetiştirilen ürünlerin, zanaat eserlerinin ve el emeği ürünlerin, köyden doğrudan tüketici ile buluşması için fırsat yaratılacak.

Projeyle ayrıca, yöresel tarım, tekstil ve zanaat ürünleri için e-ticaret olanakları ve becerileri geliştirerek, kırsal alanlarda dijital değer zincirlerinin güçlendirilmesi ve kapsayıcı büyümenin hızlanması planlanıyor.

Yarının Köyleri ile köylerin e-ticaretle ve e-ihracat ile dünyaya açılması, akıllı tarım modellemeleri ve akıllı tarım uygulamaları ile sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünün desteklenmesi, çocukların kodlama ve robotik atölyeleri ile dijital dünyaya hazırlanması sağlanıyor.

Projenin yerel ortağı olan Sarıçam Belediyesi’ne ait ve kısmen atıl durumda olan bina, Kürkçüler Dijital Merkezi olarak yeniden tasarlandı. Merkezin iki eğitim salonu, son teknoloji donanımın yer aldığı teknoloji atölyesi, açık ve kapalı alandan oluşan ortak çalışma noktaları, çocuk oyun alanları ve dijital tarım demonstrasyon alanı bulunuyor. Ayrıca merkezde donanımlı bilgisayarlar, 3D yazıcı, fotoğraf çekim alanı da mevcut.

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