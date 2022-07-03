Yapay zeka sanatı Cannes’da üçüncü oldu

Kırklarelili Güney Soykan uluslararası bir marka adına ‘Zamanı Dondur’ sloganıyla hazırladığı reklam çalışması ile yine dünya çapında ses getirecek bir projeye imza attı. Amsterdam’da 2 yıl içinde 2’si Grand Prix toplam 22 Cannes Aslanı kazanan genç reklamcı, ‘Cannes Aslanı Dünya Yaratıcılık Raporu-2016’ da 3. sırada lanse edildi.ERDOĞAN DEMİR-KEŞAN POSTASI

KIRKLARELİ (İGFA) - Kırklarelili olan ve diş hekimliği öğrenimi sırasında reklamcı olmaya karar veren Güney Soykan, hayallerinin peşinden giderek Marmara Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümüne geçti ve eğitimini burada tamamladı. Mesleğe ilk adımını İstanbul’da atan Soykan, kariyerindeki ilk ödülünü staj yaptığı yıllarda aldı.

Reklam Oscar’ları olarak anılan ve dünyanın her yerinden gelen reklam, pazarlama, eğlence ve teknoloji profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşen Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali’nde Soykan, bir internet kampanyası çalışmasıyla Türkiye’ye 2 altın aslan kazandırdı. Türkiye’de ilk ve tek Cannes Aslanı ödülüne sahip olan Soykan, çalışmalarına 8 yıldır Amsterdam’da devam ediyor.

2014 yılından sonra Amsterdam’da 2 yıl içinde 2’si Grand Prix toplam 22 Cannes Aslanı kazanan genç reklamcı, ‘Cannes Aslanı Dünya Yaratıcılık Raporu-2016’ da 3. sırada lanse edildi.

Soykan, kullandığı yapay zeka sanatını şu sözler ile özetledi: ‘’Yazı ile çalışan ve resim yapan bir algoritma var. Buna ne yapmasını istediğinizi söylüyorsunuz, biraz aklınızdaki konsepti yazıyorsunuz, biraz da teknik bilgileri giriyorsunuz. Sonrasında algoritma o konsepti farklı şekillerde hayata geçiriyor. Beğendiğiniz halini bulana kadar yazdıklarını değiştiriyor ve tekrar tekrar programa resim yaptırabiliyorsunuz” dedi.