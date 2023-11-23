Yandex, teknolojide inovasyonların önünü açıyor

Yandex, Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Kamu-BİB'26 ve BİMY'30 Bütünleşik Etkinliği'ne teknoloji sponsoru olarak katılıyor.İSTANBUL (İGFA) - Teknoloji ve inovasyonun öne çıkan konularına odaklanan KAMU-BİB'26 Bütünleşik Etkinliği, alanlarında önce çıkan bir dizi konuşmacı ve oturuma ev sahipliği yapacak.

Gökhan Erzurumluoğlu (Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı), Rahmi Aktepe (Türkiye Bilişim Derneği Başkanı), Ömer Abdullah Karagözoğlu (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı) gibi önemli konuşmacıların yanı sıra diğer saygın isimler de teknoloji ve devlet politikasının kesiştiği noktalar ile ilgili çok değerli bilgiler sunacak. Ek olarak, diğer sektör liderleri de (kamu ve özel sektör) görüşlerini ve stratejik vizyonlarını paylaşarak etkinliğin teknolojik inovasyon ve bunun toplum üzerindeki etkisi konusundaki mesajını pekiştirecek.

Yandex'in bu önemli etkinliğe katılımı, şirketin Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkıda bulunma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Yandex, şirketin önde gelen isimlerinden üç temsilci ile etkinlikte aktif olarak yer alacak: Yandex Search Strateji Başkan Yardımcısı Alexander Popovskiy, Yandex Cloud İş Geliştirme Sorumlusu Oleg Koverznev ve Yandex Türkiye Hükümet İlişkileri Başkanı Sedat Öztürk. Açılış konuşmasını yapacak olan Alexander, Yandex'in farklı dijital pazarları ve dijital ekosistemleri teşvik etme konusundaki kararlılığını vurgulayacak. Alexander ayrıca, "Geleceği Şekillendiren Politikalar ve Stratejiler" konulu panelde ana konuşmacı olarak yer alacak ve bu panelde toplumsal dönüşüm, inovatif teknolojiler, dijitalleşme ve bilgi teknolojilerindeki etik hususlar gibi konuları ele alacak.

Ana odak noktası, sosyal dönüşüm ve büyüme sağlayabilmek için gerekli bileşenlerden rekabetçi dijital pazarlar ve dijital ekosistemler konuları etrafında dönecek. Bu da, Yandex'in bir teknolojik çevreye katkıda bulunurken adalet ve dijital çeşitlilik ilkelerini korurken pozitif dönüşümleri güçlendirme vizyonuyla uyumluluk gösteriyor.

Panelde çok çeşitli temel konular ele alınacak. Bunlar arasında Türkiye'nin ikinci yüzyılındaki toplumsal dönüşümünü destekleyen politika ve stratejiler ile ilgili konular da yer alıyor. Oturumlarda, yenilikçi teknolojiler, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, bilişim etiği, çevresel bilgi ve doğal afetler gibi kavramların üzerinde durulacak.