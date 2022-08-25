Xiaomi 12 Lite Türkiye’de satışta

Stüdyo seviyesinde 108 MP Üçlü Kamera Kurulumu ve çarpıcı tasarımıyla dikkat çeken Xiaomi 12 Lite Türkiye’de 16.499 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa çıktı.İSTANBUL (İGFA) - 7,29 mm kalınlıkta ve yalnızca 173 gram ağırlığında olan Xiaomi 12 Lite, şıklığının yanı sıra inanılmaz derecede rahat bir tutuş hissi veriyor.

Cihazın arka kapağı, ışıkta dans eden mat bir renk gradyanı ile dikkat çekiyor. Basit ama zarif bir estetik için cihazın rengi düz kenarlar boyunca uzanıyor. Cihazın arka tarafında üst düzey lüks duygusu veren, zarifçe yerleştirilmiş metal halkalı üç kamera bulunuyor. Modaya uygun renk paletiyle dikkat çeken Xiaomi 12 Lite'ın zarif tasarımı, kullanıcıların kendilerini ifade etme arzusuna hitap eden Açık Yeşil, Açık Pembe ve Siyah olmak üzere üç farklı renkle öne çıkıyor.

108MP ÜÇLÜ KAMERA KURULUMU

Cihaz, büyük bir HM2 sensörden güç alan 108MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve her açıdan yüksek çözünürlüklü görüntüleri ayrıntılı olarak yakalamaya olanak tanıyan 2MP makro kameradan oluşan stüdyo düzeyinde üçlü kamera kurulumuna sahip.

Göz takibi ve hareket yakalama özelliğini bir araya getiren kamera kurulumu, fotoğraflara daha iyi netlik ve kalite katarken doğaçlama kapak çekimleri içen yepyeni olasılıklar alanı açıyor.

Xiaomi 12 Lite, 6.55 inç AMOLED ekrana ve birinci sınıf bir görüntüleme deneyimi sunan HDR10+ ve Dolby Vision özellikleriyle birlikte geliyor.