WiFi 6 teknolojili sinyal genişletici piyasaya çıktı

WiFi 6 teknolojisine sahip ve evlerdeki WiFi sinyal sorunu için çözüm olan yeni bir WiFi sinyal genişleticiyi Mercusys tarafından satışa sunuldu.İSTANBUL (İGFA)- Ağ markası Mercusys, vites büyüterek, üst segment ağ çözümlerinde de kullanıcılara seçenek olmaya başladı.

Marka son olarak WiFi 6 teknolojisine sahip yeni bir sinyal genişleticiyi duyurdu. ME70X model WiFi sinyal genişletici Türkiye’de satışa sunmaya başladı.

ME70X model ürün, sinyal sorununu yüksek hızlarda çözerken aynı zamanda Gigabit hızda kablolu bağlantı da sağlıyor. Çift kanal desteği olan ve toplamda 1800 Mbps kablosuz hızlara ulaşabilen ME70X, 4K film, online oyun gibi yüksek hız gerektiren uygulamaları sorunsuzca yapmayı sağlıyor.

Üzerinde iki adet yüksek kazançlı anten bulunan sinyal genişletici, WiFi sinyallerini geniş bir alana aktarabiliyor. Böylece evde WiFi çekmeyen ‘ölü bölge’ kalmıyor.

Üzerinde 1 adet Gigabit Ethernet girişi olan ürüne, IPTV, oyun konsolu gibi cihazlar yüksek hız avantajıyla bağlanabiliyor. Aynı zamanda bu Ethernet girişi cihazın erişim noktası (access point) olarak da işlev görmesini sağlıyor.

Ürün piyasada satış fiyatı: 1209 TL.