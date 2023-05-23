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WhatsApp'ta 'mesaj düzenleme' özelliği
TEKNOLOJİ 23.05.2023, 09:30
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesajların gönderildikten sonra 15 dakikaya kadar düzenlenebilmesine izin vereceğini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Mesajlaşma uygulamasının rakipleri Telegram ve Signal tarafından 'mesaj düzenleme' uygulaması çoktan hayata geçirilmişti.
WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın da sahibi olan ABD'li teknoloji devi Meta'nın bir parçası.
Söz konusu özellikle basit bir yazım yanlışını düzeltmekten bir mesaja içerik eklemeye kadar, sohbetler üzerinde daha fazla kontrol sağlanabileceği kaydedildi.
Özelliğin önümüzdeki haftalarda uygulamanın 2 milyar kullanıcısına sunulması bekleniyor.
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