WhatsApp'a HD fotoğraf özelliği

Artık WhatsApp üzerinden gönderilen fotoğrafların görüntü kaliteleri seçilebilecek. Bundan böyle fotoğrafların kalitesi düşmeyecek.İSTANBUL (İGFA) - WhatsApp aracılığıyla gönderilen fotoğrafın kalitesi sık sık sıkıştırılıyor ve bu nedenle de fotoğraflar, orijinal kalitede karşı tarafa ulaşmıyordu.

Uygulama, daha hızlı dosya aktarımları için görüntü kalitesini varsayılan olarak yaklaşık yüzde 70 oranında düşürüyordu.

Ensonhaber'in aktardığı habere göre Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, Instagram üzerinden Meta kanalında bir duyuru yayınladı. Söz konusu duyuruya göre artık WhatsApp üzerinden gönderilen fotoğrafların görüntü kaliteleri seçilebilecek. Böylelikle görüntüde herhangi bir kalite kaybı yaşanmayacağı ifade edildi.

WhatsApp'in son sürümüne sahip olan herkes bu özellikten faydalanabileceği kaydedildi.

WhatsApp'ta fotoğraf göndermeye çalışırken, ekranın üst kısmında yeni bir "HD" seçeneği yer alacak.

Buna dokunan kullanıcılar, fotoğrafın standart kalitede mi yoksa HD kalitede mi gönderileceğini seçecek.

HD kalitede gönderilen fotoğraflar, sohbet ekranında HD kalitede olduğunu gösteren bir etikete sahip olacak. Yeni özelliğin kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.