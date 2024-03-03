Uzmanı uyardı! Çocuklarınıza çevrimiçi güvenlik ve mahremiyet eğitimi verin!

Çocukların dijital izinin, çevrimiçi ortamda paylaştıkları her şey olduğunu dile getiren uzmanlar, bunun, sosyal medya gönderileri, web siteleri ziyaretleri, çevrimiçi uygulamalar ve oyunlar, hatta çevrimiçi olarak paylaştıkları kişisel bilgiler anlamına geldiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - “Çocuklarınızın çevrimiçi hesaplarını kontrol edin.” diyen Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, “Çocuğunuzun sosyal medya, oyun ve diğer çevrimiçi hesaplarını kontrol edin. Gizlilik ayarlarını kontrol edin ve çocuğunuzun paylaşılan bilgilerini gözden geçirin.” uyarısında bulundu. Siber Güvenlik Yüksek Lisans Anabilim Dalı Öğr. Gör. Murat Demirci ise çocuklarla güvenli çevrimiçi etkinliklere katılmanın önemine vurgu yaptı.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl ve Siber Güvenlik Yüksek Lisans Anabilim Dalı Öğr. Gör. Murat Demirci, ailelerin çocukların dijital ayak izini nasıl kontrol edebileceği konusunda bilgi verdi.

ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA PAYLAŞILAN HER ŞEY DİJİTAL İZ…

“Çocukların dijital izi, çevrimiçi ortamda paylaştıkları her şeydir” diyen Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, bunun, sosyal medya gönderileri, web siteleri ziyaretleri, çevrimiçi uygulamalar ve oyunlar, hatta çevrimiçi olarak paylaştıkları kişisel bilgiler anlamına geldiğini kaydetti. Çocukların dijital izlerini kontrol etmenin önemli olduğunu, çünkü onları çevrimiçi ortamda güvende tutmaya yardımcı olabileceğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, “Çocuklar, çevrimiçi olarak karşılaşabilecekleri risklerden haberdar olmayabilirler. Örneğin, kişisel bilgilerini çevrimiçi olarak paylaşmak, onları kimlik avı, dolandırıcılık veya istismar gibi tehlikelere karşı savunmasız hale getirebilir.” dedi.

ÇOCUKLARINIZIN ÇEVRİMİÇİ FAALİYETLERİNİ TAKİP EDİN…

Çocukların dijital izlerini kontrol etmek için yapılacakları sıralayan Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, “Onlarla çevrimiçi faaliyetleri hakkında konuşun. Çocuklarınızla çevrimiçi ne yaptıklarını, hangi sitelere gittiklerini, hangi uygulamaları kullandıklarını öğrenin. Onlarla çevrimiçi güvenlik ve mahremiyet hakkında konuşun. Çocuklarınızın çevrimiçi faaliyetlerini takip edin. Çocuğunuzun internet kullanımını takip etmek için çeşitli araçlar kullanabilirsiniz. Bu araçlar, çocuğunuzun hangi sitelere gittiğini, ne kadar zaman geçirdiğini ve hangi tür içeriklere eriştiğini takip etmenizi sağlar. Çocuklarınızın çevrimiçi hesaplarını kontrol edin. Çocuğunuzun sosyal medya hesaplarını, oyun hesaplarını ve diğer çevrimiçi hesaplarını kontrol edin. Gizlilik ayarlarını kontrol edin ve çocuğunuzun paylaşılan bilgilerini gözden geçirin. Çocuklarınıza dijital güvenlik eğitimi verin. Çocuklarınıza çevrimiçi güvenlik ve mahremiyet hakkında bilgi verin. Onları, kişisel bilgilerini çevrimiçi ortamda paylaşmanın tehlikeleri konusunda uyarın.” diye aileleri uyardı.