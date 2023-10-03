Üretimde dijital dönüşüm keşfedilecek

Üretimin olduğu tüm sektörleri geliştirdiği yazılımlarla sürekli inovasyon ve kaliteli hizmetiyle destekleyen Mert Software & Electronics, Bursa Bilişim Topluluğu iş birliği ile 20-22 Ekim tarihleri arasında NightWATCH Hackathonu düzenliyorBURSA (İGFA) - Üretim sahalarında yer alan makinelerinve sensörlerin ürettiği verilerin anlık olarak toplanmasını ve toplanan verinin birçok farklı sisteme gönderimini sağlamak için Mert Software & Electronics Ar-Ge Merkezinde geliştirilen NightWATCH platformu, veri toplama ve toplanan verinin dağıtımı problemi olan veya bu problemlerin çözümü için yazılımlar geliştiren kişi ve kurumlar tarafından ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Yazılım geliştiricilerinin, veri bilimcilerinin ve teknoloji meraklılarının katılımına açık olan NightWATCH Hackathonu veri toplama ve dağıtımının geleceğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Mert Software &Electronics Yazılım Geliştirme Müdürü Ali Özgür, daha akıllı ve daha bağlantılı bir dünya için makine ve sensörlerden veri toplama, toplanan verinin hedef sistemlere iletilmesi ve aksiyona dönük analitik yöntemleri tüm paydaşlarla birlikte geliştirmek için NightWATCH Hackathonu düzenlediklerini söyledi. 48 saat sürecek etkinlikte alanında uzman ve yetkin jürinin fark oluşturacak yenilikçi fikirleri ve en iyi projeleri ödüllendireceğini ifade eden Özgür, NightWATCH ile tüm sektör paydaşlarına ve kendi müşterilerine, 20 yıllık tecrübenin sonucu ortaya çıkan bir platform sunduklarını söyledi.

Bursa Bilişim Topluluğu Kurucu Başkanı Semih Kışlar, becerilerini genişletmek, uzmanlarla bir arada olmak ve hızlı tempolu bir ortamda uygulamalı deneyim kazanmak isteyen bilişim profesyonelleri ve meraklılarını etkinliklerine davet ederek, katılımcıların geleceği kodlayarak iz bırakacaklarını kaydetti.

20- 21- 22 Ekim tarihlerinde Mert Software & Electronics Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirilecek NightWATCH Hackathonu'na başvurular 6 Ekim 2023 tarihine kadar https://hackathon.nightwatch.com.tr/ adresi üzerinden yapılabiliyor.