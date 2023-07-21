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Twitter'a reklam yasaklandı
TEKNOLOJİ 21.07.2023, 12:39
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sosyal medya platformu Twitter'a reklam verilmesini yasakladı.ANKARA (İGFA) - Reklam yasağı kararı, Twitter'ın temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle alındı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, Türkiye'de yerleşik vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler tarafından Twitter'a yeni reklam verilmesinin yasaklandığı ifade edildi.
BTK bu kararın, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince verildiğini açıkladı.
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