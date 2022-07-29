Türkiye'nin kiralanabilen ilk Metaverse ofisi faaliyette

Dijital öğrenme teknolojileri hizmeti veren MediaRubic, MetaOfis konsepti ile Metaverse dünyasındaki yerini aldı.İSTANBUL (İGFA) -Dijital öğrenme teknolojileri alanında hizmet veren MediaRubic, haberler ve teknolojik gelişmeler sayesinde son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken Metaverse dünyasındaki yerini aldı.

Fütüristik tasarıma ve kullanıcı dostu arayüze sahip olan MetaOfis, Türkiye’nin en iyisi olma konusunda oldukça iddialı. Kampüs görünümüne sahip olan ofiste; kullanıcıların içerik yayınlayabileceği dev ekranlı amfitiyatro, sosyalleşebilecekleri açık ve kapalı alanlar, toplantı salonu ve sanal sınıf yer alıyor.

Çeşitli toplantıların, eğitimlerin ve etkinliklerin düzenlenebileceği platformda; kullanıcılar avatarlarını “Ready Player” teknolojisi ile özelleştirerek gerçek karakterlerini Metaverse’e yansıtabiliyor. Kullanıcıların tüm eğitsel ve sosyal ihtiyaçlarının düşünüldüğü MetaOfis’te farklı amaçlara yönelik birçok alan yer alıyor. MediaRubic, mevcut MetaOfis’ini kiralama seçeneğinin yanı sıra gelen talepler doğrultusunda markaların kurumsal kimliklerine uygun Metaverse tasarımı ve süreç yönetimlerini de gerçekleştirebiliyor.

MediaRubic, MetaOfis tasarımında sadece eğitim veya toplantı düzenlemeyi değil, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi insan ilişkilerini ön planda tutuyor. Bu nedenle ofiste açık ve kapalı sosyal alanlar ile oturma alanları bulunuyor. Bu alanlarda kullanıcılar birbirleriyle iletişime geçerek, gerçek hayata benzer deneyimler yaşayabiliyor.

MediaRubic MetaOfis’te sosyal etkinlikler düzenlenebilecek amfitiyatro ve sahnenin yanı sıra; video veya sunumların paylaşılabileceği dev ekran da bulunuyor.

MediaRubic MetaOfis’in proje koordinatörlüğü; Harvard Üniversitesi Learning, Innovation and Technology Laboratuvarı’nda sanal ve artırılmış gerçeklik alanında çalışan Tuğçe Joy tarafından yapılırken, tasarım ve modelleme süreçleri ise Mimar Cihan Toraman tarafından gerçekleştirildi.

MetaOfis, MediaRubic’in deneyimli ve kreatif ekibi tarafından sürekli geliştirilmeye devam ediyor. Birçok alanda kurumsal çözümler sunan MediaRubic, Metaverse’ün sağladığı heyecan verici avantajları Türkiye’ye getirerek bu alanda öncü olmayı hedefliyor.