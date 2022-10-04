Türkiye'nin fiber altyapısı 488 bin km'ye çıktı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılın ikinci çeyreğinde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin net satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 29,2 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Toplam 162 milyon mobil numaranın taşındığını aktaran Karaismailoğlu, fiber altyapının 488 bin kilometreye çıktığını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporunu değerlendirdi.

2022 yılı ikinci çeyreği itibariyle 459 şirketin 828 yetki belgesi bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin ikinci çeyrekte net satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 29,2 milyar liraya yükseldiğini duyurdu.

CEP TELEFONU İLE AYDA ORTALAMA 560 DAKİKA KONUŞTUK

Bakan Karaismailoğlu, mobil abone sayısının 88,5 milyona ulaştığını, mobil abone yaygınlığının da yüzde 104,6 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, mobil abonelerin 82,4 milyonunun 4,5G aboneliğini tercih ettiğini kaydetti. 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 93ünü oluşturduğuna işaret eden Karaismailoğlu, Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı 7,8 milyon seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılı ikinci çeyreğinde cep telefonu ile aylık ortalama 560 dakika konuştuk. Türkiye, bu mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı dedi.

162 MİLYON MOBİL NUMARA TAŞINDI

İkinci çeyrekte yaklaşık 2,2 milyon mobil abonenin numarasını taşıdığına işaret eden Karaismailoğlu, toplam taşınan mobil numara sayısının 162 milyona ulaştığını bildirdi. İnternet abone sayısının 71 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısının 89,5 milyona çıktığının altını çizen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, abone sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 arttığını ifade etti.

"Bu yılın ikinci çeyreğinde 488 bin kilometre fiber altyapısına ulaştık" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Fiber internet abone sayısı da yıllık bazda yaklaşık yüzde 20,4 artışla 5,2 milyonu geçti diyen Karaismailoğlu, Genişbant internet abonelerin kullanımları da 2022 yılı ikinci çeyreğinde önemli ölçüde artış gösterdi. Sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 238 GByte seviyesinde, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı ise 12,8 GByte seviyesinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.