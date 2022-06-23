Türkiye'nin "AR-GE" lideri ASELSAN oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkishtime Dergisi tarafından yapılan araştırma ASELSAN’ın AR-GE konusundaki liderliğini tescilledi.

2013 yılından bu yana Türkiye'deki AR-GE harcamalarının nabzını tutan araştırmaya göre, 2021 yılında en fazla AR-GE harcaması yapan şirket, bir önceki yıla kıyasla 2 milyar 258 milyon lira artış ve 5 milyar 615 milyon lira harcamayla ASELSAN oldu.

Türkiye AR-GE 250 Araştırması, önceki yılın Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma, Kamuoyunu Aydınlatma Platformunda AR-GE verilerini açıklayan firmalar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı AR-GE merkezi olan firmalara iletilen anketlere verilen yanıtlarla hazırlandı.

Firmaların 2021 yılındaki AR-GE harcamaları, 2022 yılı için planlanan söz konusu harcamalar, AR-GE personel sayısı, 2021 yılında AR-GE merkezlerinde alınan patent, faydalı model, tasarım tescil, marka sayıları AR-GE 250 Araştırması'nın temel datalarını oluşturdu. AR-GE yapan firmalar hakkında, doğru kaynaklara ve verilere dayalı araştırma, firmaların bu alandaki performansı için güvenilir bir kaynak olarak kabul ediliyor.

"AR-GE hayati önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "Son yıllarda AR-GE'nin lokomotifi olan ASELSAN'ın ülkemiz AR-GE büyümesine liderlik etmesinde bir bölümü çığır açıcı teknolojilere dayalı AR-GE projelerinin payı yadsınamaz." ifadesini kullandı.

AR-GE'nin, mesafelerin, asker ve ekipman sayısının önemini yitirdiği, hızın ve teknolojinin merkeze yerleştiği bu dönemde ülkeler için hayati önem taşıdığını vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Yenilikçi bakış açısıyla kendini geliştirmeyi hedefleyen savunma sanayisi şirketleri çok daha başarılı bir kurumsallaşma örneği sergileyerek küresel rekabette öne çıkıyorlar. Bizler ASELSAN olarak bunun bilincindeyiz ve tüm çalışmalarımızda AR-GE'yi, inovasyonu baş tacı ediyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığımızın vizyonu doğrultusunda ASELSAN’da hem ürün ve sistem geliştirmek için hem de kritik teknolojilerin sahibi olmak için yüksek kapasiteli insan kaynağından aldığımız gücü de harekete geçiriyoruz. İnovasyonu ve AR-GE'yi üretimden pazarlamaya, tedarikten yönetime kadar tüm iş süreçlerinde faaliyetlerimizin odak merkezi haline getirerek ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza atıyoruz.

Ciromuzun ortalama olarak yüzde 7'sini kendi öz kaynakları ile finanse edilen AR-GE faaliyetlerine ayırıyoruz. 5 binden fazla AR-GE personelimizle, farklı yerleşkelerimizde bulunan toplam 8 AR-GE Merkezi ve buralardaki altyapı imkanlarıyla kapsamlı AR-GE faaliyetleri yürütmekteyiz. Ülkemizin bağımsız milli teknolojileri kazanım hedefiyle gece gündüz çalışmaya, araştırmaya, geliştirmeye devam edeceğiz."