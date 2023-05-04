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Türkiye'de bankalara 'truva atı' saldırıları yüzde 238 arttı

TEKNOLOJİ 04.05.2023, 18:46
Türkiye'de bankalara 'truva atı' saldırıları yüzde 238 arttı

Dijital mayın tarlası Kaspersky, META'daki siber tehdit trendleriyle ilgili öngörülerini paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Kaspersky'nin Kazakistan'da bu yıl 8’incisini düzenlediği Siber Güvenlik Haftasonu – META 2023 etkinliğinde Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesi ve dünya çapındaki dijital tehdit ortamındaki gelişmeleri paylaştı.

Kaspersky uzmanları, özellikle hükümetleri, işletmeleri ve endüstriyel kuruluşları hedef alan en büyük siber tehditler ve gelecekte siber güvenlik ortamını etkileyecek eğilimlerle ilgili olarak iç görülerini paylaştı.

Yapay zeka, kurumsal verilerin Darknet üzerindeki etkisi, deepfakes'in taşıdığı riskler ve sektöre özgü kritik tehditler etkinlikte masaya yatırılan konular arasında yer aldı. Kaspersky'nin ortaya koyduğu ve ödün verilmemesi gereken ve olası güvenlik açıklarının sayısını en aza indiren çözümler oluşturmanın bir yolunu açan “Siber Bağışıklık” yaklaşımı hakkında paylaşılan bilgiler de ilgi çeken konulardan biri oldu.  

META Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Başkanı Dr. Amin Hasbini, tehdit ortamının hızla genişleyen sınırları ve sürekli olarak artış gösteren yeni dijital cihazların sayısı göz önüne alındığında, günde 400 binden fazla kötü amaçlı dosya tespit edilmesinin şaşırtıcı olmadığını ve bu sayının her geçen yıl arttığı kaydedildi. 

KİMLİK AVI SALDIRILARINDA KADEMELİ ARTIŞ

Sosyal mühendislik siber saldırılarını derinlemesine inceleyen Kaspersky, META bölgesinde en yaygın olan kimlik avı saldırıları hakkında bilgiler paylaştı. 2022 yılının ilk çeyreği ile 2023'ün ilk çeyreği karşılaştırıldığında, Mısır (%49), BAE (%33), Katar (%88), Umman (%28), Kuveyt (%27) ve Bahreyn (%20) özelindeki kullanıcılara yönelik kimlik avı saldırılarında artışlar tespit edildi. Öte yandan, Suudi Arabistan'daki kimlik avı saldırılarında, 2022'nin aynı dönemine kıyaslandığında bu senenin ilk çeyreğinde %1'lik hafif bir gerileme yaşandığı görüldü.

Afrika bölgesinde, 2022'nin ilk çeyreğine kıyasla 2023 yılının ilk çeyreğinde Güney Afrika (%7), Nijerya (%53) ve Kenya'da (%87) kimlik avı saldırıları artış gösterdi. Türkiye'de ise 2022'nin ilk çeyreğine kıyasla 2023'ün aynı döneminde %53'lük bir artış gözlemlendi. 

Bu arada verilere göre, 2023'nin ilk çeyreğinde META bölgesinde 2022 yılının aynı dönemine kıyasla kurumları hedef alan fidye yazılımı saldırıları sayısı büyük ölçüde düşüş gösterdi

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