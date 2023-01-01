Trabzon’da fiberleşme oranı yüzde 92’ye ulaştı

Türkiye’nin 81 ilinde fiber internet altyapısını kullanıcıları ile buluşturan Türk Telekom, 2022’yi 2023’e bağlayan 31 Aralık gecesindeki çalışmaları ile ülke genelindeki fiber ağ uzunluğu 400 bin kilometreyi aştı.TRABZON (İGFA)- Yeni yıla fiber dönüşüm için çalışan saha ekipleriyle Trabzon’da giren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri olarak son derece yüksek bir motivasyon ve özveri ile durmaksızın çalıştıklarını belirtti.

Trabzon’un Maçka İlçesi’nin Coşandere Köyü’nde gerçekleştirilen çalışmalarla Türk Telekom’un fiber ağ uzunluğu 400 bin kilometreye ulaştı. Türkiye’nin 81 ilini, ilçe ve köylerini uçtan uca fiberle donatmak üzere çalışan Türk Telekom, Karadeniz’e özgü zorlu coğrafi şartlara rağmen saha ekiplerinin fiber altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü Trabzon’da fiberleşme oranını yüzde 92’ye çıkardı.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yeni yılı Coşandere Köyü’ndeki fiber dönüşüm sahasında çalışan ekipleri ziyaret ederek karşıladı.

Yatırımlar sayesinde Türkiye'nin altyapıdaki fiberleşme oranını artırarak; ülkeyi “Türkiye Yüzyılı”na hazırladıklarını ifade eden Ünal, "1000 Mbps hızındaki fiber interneti ‘memleketin bir şehrinde değil, her şehrinde’ müşterilerimizle buluşturuyoruz” dedi.

Önal, Türk Telekom’un, Türkiye’yi uçtan uca dijitalleştiren fiber güç olduğunu belirterek, “Ülkemizin ve sektörün gelişimi için, yeni nesil teknolojileri destekleyecek altyapıyı inşa etmek üzere durmaksızın çalışıyoruz. Bugün halkımızın internet erişimini sürekli geliştirerek daha ileriye taşıyan saha çalışanlarımızla Trabzon’da omuz omuzayız. Milli sorumluluk bilinciyle, her türlü koşulda çalışmalarını sürdüren saha ekiplerimizle birlikte yeni yılı kutlamaktan ve fiber ağ uzunluğumuzun 400 bin kilometreyi aşmasından ötürü çok mutluyum” diye konuştu.