Flaş Haber25 il için kritik uyarı!
Son Dakika
Togg için 'ön sipariş' gözüktü!
TEKNOLOJİ 20.01.2023, 16:59
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), Trumore uygulamasını indirip çekilişe katılanların 'ön sipariş verme' hakkı kazanacağını açıkladı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli yerli otomobili Togg, ekosisteminde önemli bir rolü olan mobil uygulaması Trumore'u yayımladı.
Trumore'u akıllı telefonlarına indirenlerin ister NFT açık artırmasıyla, ister YeniLig'de yarışarak, isterse de çekilişe katılarak Togg için ön sipariş verme hakkı doğacağını duyurdu.
Togg'dan yapılan önemli gelişmeye ilişkin paylaşım şöyle:
https://twitter.com/Togg2022/status/1616406472174276610
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Başakşehir
|18
|34
|4. Adana Demirspor
|18
|33
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Karagümrük
|18
|21
|11. Giresunspor
|18
|20
|12. Gaziantep FK
|18
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Kasımpaşa
|18
|19
|15. Antalyaspor
|17
|18
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. İstanbulspor
|18
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Bodrumspor
|19
|35
|4. Keçiörengücü
|19
|33
|5. Boluspor
|19
|33
|6. Pendikspor
|19
|31
|7. Rizespor
|19
|31
|8. Bandırmaspor
|18
|31
|9. Sakaryaspor
|19
|28
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|19
|24
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Altay
|19
|21
|14. Erzurumspor
|19
|21
|15. Tuzlaspor
|19
|19
|16. Altınordu
|19
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|19
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|19
|42
|3. M. United
|19
|39
|4. Newcastle
|19
|38
|5. Tottenham
|20
|33
|6. Fulham
|20
|31
|7. Brighton
|18
|30
|8. Brentford
|19
|29
|9. Liverpool
|18
|28
|10. Chelsea
|19
|28
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|19
|23
|13. Nottingham Forest
|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
|19
|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|17
|28
|5. Villarreal
|17
|28
|6. Real Betis
|16
|28
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|17
|26
|10. Mallorca
|17
|22
|11. Girona
|17
|21
|12. Valencia
|16
|19
|13. Almeria
|17
|18
|14. Espanyol
|17
|17
|15. Getafe
|17
|17
|16. Celta Vigo
|17
|17
|17. Real Valladolid
|17
|17
|18. Cadiz
|17
|16
|19. Sevilla
|17
|15
|20. Elche
|17
|5
Röportaj & Söyleşi Tümü