Togg'dan 'Trumore' atılımı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un teknolojik gücünü Trumore ile arttırmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Togg kurumsal sosyal medya hesabından, "Trumore ile mobilite deneyimini yeniden tanımlıyoruz" başlığıyla grafik içerikli video paylaştı.

Şirket yeni yazılım Trumore ile araç içi hizmetlere yeni nesil teknolojiler eklemeye hazırlanıyor.

Kullanıcılar telefonlarına indirecekleri uygulama ile bir araçta ihtiyaç duyulan tüm yapay zeka teknolojisine ulaşacak.

Paylaşımda, "Kullanıcılar için kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve iş birlikleriyle sürekli gelişen bir platform olarak tasarladığımız Trumore, kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sağlayacak" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/Togg2022/status/1600471582987939840