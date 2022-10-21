TikTok'tan siber zorbalığa karşı #Ruhumİçin

TikTok, tüm kullanıcıları için güvenli bir atmosfer yaratmak ve siber zorbalıkla mücadele etmek adına #Ruhumİçin kampanyasını başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Dünya Ruh Sağlığı Günü, 1992 yılından bu yana Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından bu konuda farkındalığı artırmak için 150 ülkede onbinlerce kişi tarafından kutlanıyor.

TikTok, Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında başlatılan kampanyada içerik üreticilerini #Ruhumİçin etiketini kullanarak içerik üretmeye çağırdı.

Kullanıcılarına siber zorbalık korkusu olmadan özgürce kendilerini ifade edebildiği güvenli bir ortam sunmak için çalışan TikTok, onların kendi siber zorbalık hikayelerini paylaşarak bir dayanışma ortamı oluşturmayı hedefledi.

Kampanya 1 haftada 18 milyonu aşkın izlenme sayısına erişti.

@psikologipekdelikkulak Yalnız değilsin ???? #ruhumiçin #farkındalık #akranzorbalığı #zorbalık #psikoloji #keşfet #öneçıkar #psikolog #foryou #kaygı #yalnızdeğilsin ♬ I'M FEELING LUCKY - Ellen Once Again