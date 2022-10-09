Teslimat robotu Coco paket servisi hızlı şekilde getiriyor

Los Angeles merkezli bir start-up firması tarafından gıda dağıtımı için hizmete sunulan Coco robotları, kısa süre önce Houston'da da denenmeye başladı.Emre ÖZCAN / abdpost.com (ABD İGFA) - 2020'de Los Angeles'ta hizmete başlayan ve bu yıl sırasıyla Austin ve Houston'a gelen Coco, hizmeti yakında Dallas ve Miami'de kullanıma sunmayı planlıyor.

Kısa süre önce Houston'da da denenmeye başlanan Coco robotları, paket servisinizi restorandan evinize hızlı bir şekilde taşımayı vaat ederken, bu robotları Los Angeles'tan muhabirimiz Emre Özcan sizler için görüntüledi.

https://youtu.be/cdmaCakkGGA

Robot, bir antenden küçük bir bayrak sallayan, tekerlekler üzerinde kendi kendine ilerleyebilen bir mekanizma.

Houston'daki katılımcı restoranlar arasında Bollo Woodfired Pizza, Trendy Dumpling, Brookstreet BBQ, Pepperoni's, Ruggles Black ve Rustika Cafe & Bakery yer alıyor. Coco robotlar, her sabah anlaşmalı restoranlara teslim edilir, kapanış saatinden sonra alınır ve bir depoya götürülür. Burada gece boyunca yeniden şarj edilir.

Şirket, yolda kaldırım rampalarının olmaması gibi çok fazla engel varsa, bir Coco gönderip göndermeme veya bir insanın yiyecek teslim etmesine izin verme konusunda kararlar veren özel bir yönlendirme yazılımı kullanıyor. Yani adresiniz Coco için uygun değilse, restoran klasik usul insanlarla teslimat yapar. Bunu belirleyen ise şirketin sokak sokak yolları hızlıca değerlendiren yazılım programı.

Coco otoyollarda veya diğer yüksek hızlı caddelerde seyahat etmez. Coco'nun Houston'da piyasaya sürülmesinden bu yana, sosyal medyada zavallı robotun sıkışıp kaldığına dair birkaç bildiri paylaşıldı. Ufak tefek çarpmalar yaşasa da yine de kendisini toparlayıp yoluna devam edebiliyor. Ama en büyük sıkıntı şarjının bitip yolda kalması oluyor.

Bu arada siparişinize bir bahşiş eklerseniz, bu Coco'yu uzaktan kumanda eden çalışana gidecektir.

Coco robotlar, yalnızca maksimum 5 MPH hızla seyahat ediyor.