Teknoloji erişimine açık hane olduk!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022 yılında hanelerin yüzde 94,1'inin evden internete erişim imkanına sahip olduğu gözlendi.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri kullanım Araştırması sonuçlarını yayımladı.

2022 yılında hanelerin yüzde 94,1'inin evden İnternete erişim imkanına sahip olduğu gözlenirken, bu oran, geçen yıl yüzde 92,0 olarak gerçekleşti.

İnternet erişim imkanı olan hane oranı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre, en yüksek olan bölgeler sırasıyla, yüzde 98,7 ile TR1 İstanbul (İstanbul), yüzde 98,3 ile TR5 Batı Anadolu (Ankara, Konya, Karaman) ve yüzde 94,4 ile TR3 Ege (İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) olarak gerçekleşti.

İNTERNET KULLANAN BİREYLERİN ORANI YÜZDE 85,0 OLDU

İnternet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2021 yılında yüzde 82,6 iken 2022 yılında yüzde 85,0 oldu. Erkeklerin İnternet kullanım oranının 2022 yılında yüzde 89,1, kadınların ise yüzde 80,9 olduğu görüldü.

Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve İnternet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 68,7 oldu.

İNTERNET SATIN ALMA YA DA SİPARİŞ VERME ORANI YÜZDE 46,2

Son 12 ayda internet kullanan bireylerin internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı, 2021 yılında yüzde 44,3 iken 2022 yılında yüzde 46,2 oldu. Cinsiyete göre İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 49,7 iken kadınlarda yüzde 42,7 oldu. Bu oran, bir önceki yıl sırası ile yüzde 48,3 ve yüzde 40,3 olarak gerçekleşti.

İnternetten en fazla yüzde 71,3 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar satın alındı

En fazla satın alınan veya abone olunan dijital içerik yüzde 26,4 ile film veya dizi izleme hizmeti oldu.

İnternet üzerinden 2022 yılının ilk 3 ayı içerisinde mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin en fazla satın aldığı veya abone olduğu dijital içerik, yüzde 26,4 ile film veya dizi izleme hizmeti veya indirme oldu. Bunu, yüzde 23,2 ile müzik dinleme hizmeti veya müzik indirme ve yüzde 15,1 ile yazılımları indirme (sürüm yükseltmeleri dahil) takip etti.

BİREYLERİN YÜZDE 82,0'I WHATSAPP KULLANDI

Bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 82,0 ile WhatsApp, yüzde 67,2 ile YouTube ve yüzde 57,6 ile Instagram oldu.

En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin en fazla yüzde 85,9 ile WhatsApp, yüzde 70,8 ile YouTube ve yüzde 61,5 ile Facebook uygulamalarını, kadınların ise yüzde 78,1 ile WhatsApp, yüzde 63,7 ile YouTube ve yüzde 55,9 ile Instagram uygulamalarını kullandığı gözlendi.