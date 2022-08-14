Teknoloji Atölyesi’nde “Photoshop Eğitimi” başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’nde kadınlara yönelik olarak “Photoshop Eğitimi” başladı. Eğitim 3 ay boyunca haftada 2 gün devam edecek. Eğitimler hem çocuklarına örnek olması, hem de yeni bir iş kolu öğrenebilme açısından kadınların yüzünü güldürüyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir’in Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’nde robotik kodlama gibi teknolojik alanlarda eğitim gören çocukların anneleri, onları beklerken photoshop eğitimi almaya başladı. hem yeni bir kazanım elde etme, hem de ek kazanç kapısı yaratabilmek için kursa gelmeye başlayan kadınlar, 3 aylık eğitimin sonunda tasarım yapmayı öğrenecek. Gelen talepler üzerine açılan eğitim ile katılımcılar sosyal medyada post hazırlama, twitter, facebook ve instagramda ayrı ayrı görseller yapma, iki farklı nesneyi tek nesnede oluşturma gibi işlemleri yapabilecek. 3 ayın sonunda uygulama temelli çalışmalar da yapılacak.

“Photoshop alanında kendilerini geliştirmek için buradalar”

Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölye Sorumlusu Emre Aşkın, 3 ay boyunca haftada 2 gün sürecek olan photoshop eğitiminin detaylarını anlatarak, “Kadınlar photoshop alanlarında kendini geliştirmek için buradalar. Tasarım odaklı çalışmalarla ilgili bir fotoğraf düzenleme ve temel olarak tasarım tekniklerini onlara aktarmak için eğitim düzenliyoruz. Şu anda dijital çağda herkes, home ofis türü iş modellerine geçiş yapmaya başladılar. Kadınlar da bu alanda kendilerine gelir yaratmak istiyorlar. Bu yüzden tasarım eğitimi konusunda bize talepler geldi. Herkesin şu anda mevcut meslekleri var, ama bu mesleklerin yanı sıra ek gelir kaynağı yaratmak için bu alanı tercih ettiler. Photoshop, tasarım konusunda internet üzerinden yapılan çalışmaları pazarlamanın en kolay yollarından birisi. 3 aylık bir eğitim olacak. Eğitim sonucunda kadınlara katılım belgeleri sağlayacağız. Bu belge eşliğinde, herkes online ortamda kendi tasarımlarını pazarlamaya başlayacak” dedi.

“Photoshop’un temelindeki bütün eğitimler veriliyor”

Aşkın, dijital çağda tasarım yapabilmenin büyük avantajlarının olduğunu belirterek, “Sosyal medya çok büyük bir platform haline geldi ve tasarım insanların dikkatini çekmek için önemli bir unsur. Her ne konuda olursa olsun yaptıkları işi pazarlamanın yöntemlerinden biri olarak, tasarım yapmayı öğreniyorlar. Burada post hazırlama, Twitter, Facebook ve Instagram alanlarında ayrı ayrı görselleri çıkarma, iki farklı nesneyi tek nesnede oluşturma gibi işlemleri keşfedecekler. Maskeleme yöntemleri, ışık ayarları, flulaştırma işlemleri gibi Photoshop’un temelinde bulunan bütün eğitimleri kadınlara sağlıyoruz. 3 ay sonunda da uygulama temelli çalışmalarımız olacak. Yine eğitim sonrasında birlikte bir sosyal medya platformu kuracağız ve bu platformu da tasarımsal anlamda geliştirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

,Aşkın ayrıca, atölyede eğitim alan katılımcıların ders saatleri dışında gelip çalışma imkanına sahip olduklarını söyleyerek, “Elimizde drone, fotoğraf makinesi ve bilgisayarlarımız mevcut. Bunları da kullanarak, fotoğraf ve video alanlarında istedikleri çalışmaları kendileri de bizimle beraber sürdürebiliyorlar” dedi.

“İleride belki bunu işe dönüştürebilirim”

Eğitim için gelen kadınlardan birisi olan Kadriye Koçak, fotoğrafçılıkla ilgilendiği için photoshop programının kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, “Fotoğraf makinem var, kendimi geliştirmek için photoshopa ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Çünkü fotoğraf makinesi kullanmasını bilirsin, fotoğraf çekebilirsin, ama temelini de photoshopta oluşturuyorsun. O yüzden photoshop benim için çok önemli. Sosyal medyayı çok kullanıyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni de takip ediyorum. İlerde fotoğrafla photoshopu birleştirip, belki daha sonra bunu işe dönüştürebilirim. Çünkü fotoğrafçılığı ek iş olarak yapıyorum. Ayrıca ücretsiz olması benim için daha avantajlı, çünkü photoshop kurs ücreti üst düzeyde. O yüzden burayı tercih ettim” dedi.

“Belediye kurslarında kendimi geliştiriyorum”

Tarsuslu Şükran Ceylan, eşinin tasarım üzerine çalıştığını, kendisi de photoshop alanında kendini geliştirip eşiyle birlikte çalışabileceğini ifade ederek, “Kendimi bu konuda geliştirmek istiyorum. Evde oturup da kendimi köreltmek istemiyordum. Arkadaşlar da sağ olsunlar güzel kurslar açtılar. Kızım da robotik kodlamaya geliyor. Biz o sırada gelip burada kendimizi geliştiriyoruz. Belki bunu ileride meslek haline getiririm diye düşünüyorum. Çok güzel bir ortamımız var. Bu kursa yeni başladım, ama yaklaşık 6 aydır diğer kurslara da geliyoruz. Gerçekten kaliteli bir zaman geçiriyoruz burada” diye konuştu.

“Bir anne olarak kızıma örnek olmak istiyorum”

Aydan Aytekin Sömbül, kızını robotik kodlama derslerine getirdiğini, kızını beklerken kendi de hem vaktini değerlendirmek, hem de bir meslek olarak değerlendirebilmek için kursa başladığını söyleyerek, “Teknoloji çağındayız. Çocuklarla birlikte katılıyor olmak da güzel, bir avantaj benim için. Aslında bir anne olarak kızıma da örnek olmak istiyorum. Belediyemizin bu tarz kurslarını takipteyiz, zaten mümkün olduğunca da katılmaya devam ediyoruz. Elinde telefon olan herkes ufak tefek uygulamalar yapıyor, kullanıyor. Ben de bunu daha profesyonel bir şekilde öğrenmek için buradayım” dedi. Büyükşehir’in kadınlara ve çocuklara sunduğu eğitim projelerini beğenerek takip ettiğini sözlerine ekleyen Sömbül, “Ben çocuklarıma bakmak için mesela şu anda mesleğimi yapamıyorum, ama en azından bu tarz uygulamalarla oturduğunuz yerden de evimizden de katılabiliriz toplumsal, sosyal hayata. Ek bir gelir de sağlar tabii ki. Çok büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.