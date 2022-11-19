TEKNOFEST 2023 başvuruları yarın bitiyor

TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Kasım (yarın) akşamı sona eriyor. Cumhuriyetimizin 100. Yılında İstanbul, Ankara ve İzmir’de üçe katlanacak TEKNOFEST heyecanına ortak olmak, yarışmalara başvuru yapmak için son saatleri kaçırmayın.İSTANBUL (İGFA) - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarına başvurular için son dönemece girildi. 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi yarın.

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına www.teknofest.org web sitesinden başvuru yapabilirsiniz.