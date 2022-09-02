Tek kelimelik akıma katıldılar!

Türkiye tek kelimelik tweet akımına katıldı. Siyasetçiler Twitter'de yarışırken, birbirlerine de göndermede bulundu.BURSA (İGFA) - Twitter hesabından pek çok ünlü, şirket ve siyasetçiler tek kelimelik tweetler atarak bir akım başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Türkiye” yazarken, onu alıntılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Zam”, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Hürriyet”, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "Seçim", DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Özgürlük", Memleket Partisi Genel Başkanı Muharem İnce "Memleket" paylaşımlarında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “İcraat”, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş "Bursa" paylaşımında bulundu. Başkan Aktaş'ın paylaşımını alıntılayan Bursa Büyükşehir Belediyesi ise "Gastronomi şehri" dedi. Bursaspor Kulübü ise "Yadigar" paylaşımında bulundu.