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Tarımda kemirgen hasarını önleyen teknoloji

TEKNOLOJİ 20.07.2022, 12:46
Tarımda kemirgen hasarını önleyen teknoloji

ULUTEK Teknopark firması Codebefore, geliştirdiği teknoloji sayesinde tarımda oluşan kemirgen hasarını önleyerek önemli bir maddi kaybı engellemeyi başardı.BURSA (İGFA) - Profesyonel yazılım geliştiricisi olarak 2012 yılından bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Codebefore firması Sahibi Seyfettin Çam, 2021 yılında TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) kapsamında kurduğu Codebefore StartUp firmasıyla yazılım ve elektronik alanında Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini, web ve mobil başta olmak üzere tüm platformlarda hizmet verdiklerini söyledi.

Codebefore olarak hem son kullanıcılar hem de endüstriyel alandaki (gıda, ilaçlama vb.) firmalar için dijital çözümler ürettiklerini belirten Seyfettin Çam, çok yeni firma olmalarına rağmen TÜBİTAK ve KOSGEB projelerinin devam ettiğini kaydetti. Bu çalışmalarda son kullanıcılara özel, kemirgen tehditlerini etkili bir şekilde izleyerek, yönetme ve kontrol etmeye yardımcı olmak için ‘IOT’ ve ‘bulut bilişim’ gibi yeni teknolojiler kullandıklarını ifade eden Çam, "Artan kemirgen hasarlarını minimize eden ve 7/24 takip ve kontrol edilebilen, çevreye ve hayvanlara zarar vermeyen, elektronik, yazılım ve mekanik kısmı tamamen firmamıza ait olan dijital kemirgen istasyonu sayesinde ürün kaybını ve maddi hasarları engellemeyi planlıyoruz” diye konuştu.

ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ ARTACAK

TİM-TEB Girişim Evi StartUp programına da kabul edildiklerini belirten Çam, daha önce ULUTEK Teknopark’ta çalışmalarını sürdüren firmalarda görev aldığını belirterek, ULUTEK’in iletişim, internet ve elektrik altyapıları tamamlanmış ofis imkânlarının yanında bazı vergi muafiyetlerinin büyük kolaylık sağladığına da dikkati çekti.

Yazılım çalışmaları dışında elektronik haberleşme ve proje danışmanlığı hizmeti de verdiklerini belirten Çam, Codebefore olarak ülkemiz sanayisinin yüksek teknoloji üretiminde uluslararası rekabet gücünün arttırılmasını sağlayacak akıllı üretim sistemlerini üretmeyi amaçladıklarını kaydetti.

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