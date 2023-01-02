'TarımCebimde' kullanıma sunuldu

TarımCebimde mobil uygulamasının dijitalleşme adına devrim niteliğinde olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, uygulama üzerinden "küpe sorgulama" ve "destek takvimi" konularına erişebileceğini de açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bakanlık tarafından geliştirilerek çiftçilerin hizmetine sunulan mobil uygulamanın tanıtım toplantısına katıldı.

Gıda arz güvenliği ve ürün planlaması için dijitalleşmenin esas olduğunun altını çizen Bakan Kirişci, bu kapsamda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile ilgili bazı iş ve işlemlerin e-Devlet üzerinden de yapılması imkanını getirdiklerini anımsatarak, bu entegrasyonla çiftçilerin 2 milyon 824 bin 44 ÇKS belgesi oluşturduğunu duyurdu.

Dijitalleşme konusundaki çalışmalarının planlı bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Bakan Kirişci, "TarımCebimde 1.0, tamamıyla yerli ve milli bir uygulamadır. İlk günden bugüne uygulamanın hayata geçirilmesinde dökülen akıl ve alın teri, tamamıyla Bakanlığımız personeline aittir. Uygulama için herhangi bir özel bütçe oluşturulmamış, Bakanlığımızın iç kaynakları seferber edilmiştir. TarımCebimde 1.0 mobil uygulaması, 1 Ocak itibarıyla tüm mobil marketlerden mobil cihaza indirilip açıldığında herhangi bir kayıt işlemi gerektirmeden ana sayfaya erişilebilmektedir" dedi.

Uygulamanın sürekli iyileştirileceği bilgisini paylaşan Kirişci, bu çerçevede kullanıcıların geri dönüşlerinin dikkate alınacağını anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, uygulamanın yeni versiyonlarında iklim, toprak ve su kısıtları göz önüne alınarak çiftçilere parsel bazlı ürün önermeleri yapılacağını vurgulayarak, arıcılık, su ürünleri, ipek böcekçiliği gibi üretim faaliyetlerine ilişkin hizmetlerin de ilave edileceğini söyledi.

Tanıtımın ardından Bakan Kirişci ve iki çiftçi TarımCebimde uygulaması üzerinden çeşitli işlemler yaptı. Bakan Kirişci program sonunda mobil uygulamanın hizmete sunulmasında emeği geçen personel ile hatıra fotoğrafı çektirerek alandan ayrıldı.