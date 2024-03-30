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T10X kullanıcılarını yüzlerinden tanıyacak

Türkiye’nin farklı şehirlerinde 23 bini aşkın kullanıcıyla buluşan Togg T10X, uzaktan yüklenen (OTA- Over The Air) yeni yazılımıyla güncellendi Kullanıcı beklentileri doğrultusunda geliştirilen T10X, yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılarını yüzlerinden tanıyacak Kullanıcılar, yeni yazılım 1 4 0 ile iklimlendirme programlarını önceden planlayıp, yolculuğa çıkmak üzere T10X’lerine binmeden önce kabin ısısını diledikleri seviyeye de getirebilecekler

TEKNOLOJİ 30.03.2024, 10:45
T10X kullanıcılarını yüzlerinden tanıyacak

Türkiye’nin farklı şehirlerinde 23 bini aşkın kullanıcıyla buluşan Togg T10X, uzaktan yüklenen (OTA- Over The Air) yeni yazılımıyla güncellendi. Kullanıcı beklentileri doğrultusunda geliştirilen T10X, yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılarını yüzlerinden tanıyacak. Kullanıcılar, yeni yazılım 1.4.0 ile iklimlendirme programlarını önceden planlayıp, yolculuğa çıkmak üzere T10X’lerine binmeden önce kabin ısısını diledikleri seviyeye de getirebilecekler.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, uzaktan (OTA- Over The Air) yüklenen yeni yazılımı 1.4.0 ile akıllı özelliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Türkiye genelindeki 23 bini aşkın kullanıcı yeni güncelleme ile sınıfının en büyük uçtan uca bilgi eğlence ekranındaki uygulamaları artık tam ekran ve farklı renk temalarıyla kullanabilecek. Kullanıcılar T10X’te oturum açarken manuel olarak pin girmek yerine yüz tanıma yöntemiyle oturum açabilecek. 

 

KİŞİSELLEŞTİRME HAFIZASI DEVREDE

1.4.0 ile T10X ekranları yepyeni bir arayüz tasarımına kavuşurken, uygulamalar artık tam ekran görülecek. Kullanıcılar dilerlerse ekran arka planında farklı renk temalarını da seçebilecekler. 1.4.0 ile ayrıca aynı T10X’i kullanan farklı kullanıcılar için profil bazlı kişiselleştirme hafızası da sunulmaya başlanacak. Dört farklı profil oluşturmaya imkân tanıyan T10X, her kullanıcı profili için ana ekranda kullanılan uygulama düzeni, ayna ayarı, koltuk pozisyonu, favori radyo frekansları gibi kişiselleştirmeleri hatırlayacak. 

KABİN ISISINI İSTENİLEN SEVİYEYE ÖNCEDEN PROGRAMLAMAK MÜMKÜN 

1.4.0 güncellemesi, T10X orta konsolda bulunan dairesel kumanda hareketi ile ana ekran üzerine getirilen kısayol menüsünü de kullanıcı geribildirimleri doğrultusunda genişleterek; sıklıkla kullanılan iklimlendirme, güneşlik, telefon, ekran parlaklığı, iç aydınlatma ve ekranı kapat gibi özelliklere direkt ulaşmayı mümkün kıldı. Yeni yazılımla birlikte gelen iklimlendirme planlaması ile T10X kullanıcıları iklimlendirme programlarını diledikleri gün ve saat için önceden planlayıp, yolculuğa başlamadan önce kabin ısısını programlanan seviyeye getirebilecekler. Yolculuğun planlanan saatte başlamaması halindeyse T10X önceden programlanan saatten 10 dakika sonra iklimlendirmeyi kapatacak. Ayrıca 1.4.0 güncellemesi, kullanıcıların akıllı telefonlarında bulunan Trumore uygulamasına T10X’lerini tanıtmasından sonra, şarj seviyesi, lastik hava basıncı ve konum gibi bilgilere uzaktan ulaşmalarını sağlayacak.  

 

TESLİM ALMA SIRASINA GÖRE YÜKLENMEYE BAŞLADI

1.4.0 güncellemesi, tüm T10X kullanıcılarına yayınlanmadan önce ilk geribildirimlerin alınabilmesi için “Yenilik Elçisi” olarak belirlenen 400 kullanıcının deneyimine sunuldu. Bu sürecin ardından yeni yazılım kullanıcıların teslim alma sıralarına göre tüm T10X’lere tanımlanmaya başlandı. 

TRUMORE ÜZERİNDEN HEMEN SİPARİŞ, KURASIZ HIZLI TESLİM

Mart ayı boyunca en donanımlı versiyonu olan T10X V2 uzun menzil için 350 bin TL krediye %0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği sunan Togg, %0 faizin yanı sıra cihaz bedelinin %50’sine kadar varan kredi imkanını kullanıcılarla buluşturuyor. T10X teslimatları sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre siparişi takip eden günlerde hemen ve çekilişsiz olarak gerçekleşiyor. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. 

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