Son Dakika

Stellantis'ten uygun fiyatlı sodyum iyon batarya teknolojisine yatırım

TEKNOLOJİ 22.01.2024, 13:56
Stellantis'ten uygun fiyatlı sodyum iyon batarya teknolojisine yatırım

Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis, elektrikli araçlardaki yatırımlarına devam ediyor. Stellantis’in kurumsal girişim fonu Stellantis Ventures, sodyum iyon batarya teknolojisini geliştiren ve ticarileştiren Fransa merkezli bir şirket olan Tiamat'a stratejik yatırımcı olarak katıldığını duyurdu.

BURSA (İGFA) -Elektrikli araçlara geçiş için çalışmalarına hız veren Stellantis, bu alandaki yatırım ve çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Stellantis’in kurumsal girişim fonu Stellantis Ventures, sodyum iyon batarya teknolojisini geliştiren ve ticarileştiren Fransa merkezli bir şirket olan Tiamat'a stratejik yatırımcı olarak katıldığını duyurdu. Sodyum iyon teknolojisi kilovatsaat başına daha düşük bir maliyet sağlarken lityum ve kobalt içermiyor. Sodyumun bol miktarda bulunan bir element oluşu, sürdürülebilirlik ve hammadde kullanımı açısından önemli avantajlar sağlıyor.

Şirketin uygun fiyatlı ulaşım misyonunu destekliyor!

2023'te Stellantis Ventures Ödülü’ne layık görülen, en iyi performansa sahip 11 teknoloji start-up şirketinden biri olan Tiamat, kısa bir süre önce elektrikli bir üründe sodyum iyon teknolojisini ticarileştiren dünyadaki ilk şirket oldu. Yatırım, Stellantis’in dünya genelindeki müşterilerine temiz, güvenli ve uygun fiyatlı ulaşım sağlama misyonunu destekliyor.

Sodyum iyon teknolojisi, günümüzde yaygın olarak kullanılan lityum iyon batarya teknolojisine kıyasla daha uygun maliyetli enerji depolama olanağı sağlıyor. Konu hakkında bilgi veren Stellantis Baş Mühendislik ve Teknoloji Sorumlusu Ned Curic, “Yaygın olarak bulunabilen hammaddeleri kullanan, daha sürdürülebilir ve uygun fiyatlı bataryalar için yeni seçenekleri keşfetmek, 2038 yılına kadar net sıfır karbon hedefimize ulaşmamızı sağlayacak Dare Forward 2030 stratejik planı hedeflerimizin önemli bir parçası. Müşterilerimiz, gelişmiş sürüş menzili, performans ve uygun fiyatın birleşimini sunan emisyonsuz araçlar istiyor. Stellantis olarak ortaklarımızla geleceğe yönelik çığır açan teknolojiler geliştirmek için çalışıyoruz ve bu da hedefimize giden yolda bizim Kuzey Yıldızımız” dedi.

Hedef 2030 yılında Avrupa’da tamamen elektrikliye geçiş!

Elektrikli güç-aktarma sistemine geçiş, Dare Forward 2030 stratejik planının önemli bir ayağını oluşturuyor. Bu, 2030 yılına kadar Avrupa'da tamamı binek batarya elektrikli araç (BEV) satış karmasına ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 50 binek ve hafif ticari elektrikli araç satış karmasına ulaşmayı içeriyor. Bu satış hedeflerine ulaşmak için Stellantis, yaklaşık 400 GWsa batarya kapasitesini teminat altına alıyor. Stellantis, 2038 yılına kadar, tüm kapsamlar dahil olmak üzere, kalan emisyonların tek haneli yüzdesel telafisi ile net sıfır karbonlu bir şirket olma yolunda ilerliyor. Bu hedefi desteklemek üzere dünya genelinde önemli anlaşmalar imzalayarak 2027 yılına kadar EV ham madde tedarikini teminat altına alan Stellantis, Factorial Energy ile katı hal, Lyten Inc ile lityum-kükürt ve Tiamat ile sodyum-iyon dahil olmak üzere enerji depolamaya yönelik alternatif teknolojilerin geliştirilmesine de yatırım yapıyor.

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nin (CNRS) bir yan kuruluşu olan Tiamat ise, sınıfının tüm yeniliklerinden yararlanıyor. Şirket, Stellantis Ventures'ın da dahil olduğu bağış toplama faaliyetlerinden elde edilen geliri, önce elektrikli aletler ve sabit depolama uygulamaları için Fransa'da bir sodyum iyon batarya fabrikasının inşaatını başlatmak ve ardından BEV uygulamaları için ikinci nesil ürünlerin üretimini büyütmeyi hedeflemekte kullanacak.

Stellantis’in ilk kurumsal girişim fonu!

Stellantis Ventures, 300 milyon Euro başlangıç yatırımıyla kurulan Stellantis'in ilk kurumsal girişim fonu. Fon, otomotiv ve ulaşım sektörleri için ileri teknolojiler geliştiren, bireysel müşteriler ve tüm toplum için sonuçları iyileştirmeye odaklanan start-up şirketlerini hedefliyor. Fon, portföy şirketlerinin güçlü, sürdürülebilir büyüme beklentilerine sahip olmasının yanı sıra Stellantis'in ürün ve operasyonlarında teknolojinin benimsenmesi için yüksek potansiyele sahip olmasını gerektiren benzersiz bir ikili yetkiye sahip. Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden ve ulaşım sağlayıcılarından biri tarafından desteklenen Stellantis Ventures, portföy üyeleri için hızlı ve etkili bir şekilde değer yaratma konusunda benzersiz bir konuma sahip.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 54
2. Galatasaray 21 54
3. Trabzonspor 21 37
4. Beşiktaş 21 35
5. Rizespor 21 32
6. A.Demirspor 21 30
7. Antalyaspor 21 30
8. Kayserispor 20 29
9. Kasımpasa 21 29
10. Başakşehir 21 27
11. Sivasspor 21 26
12. Ankaragücü 21 25
13. Alanyaspor 21 25
14. Gaziantep FK 21 22
15. Samsunspor 21 22
16. Karagümrük 21 21
17. Hatayspor 21 21
18. Konyaspor 21 20
19. Pendikspor 21 19
20. İstanbulspor 20 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 45
2. Kocaelispor 19 36
3. Göztepe 18 35
4. Ahlatçı Çorum FK 19 33
5. Bodrumspor 19 32
6. Sakaryaspor 19 32
7. Gençlerbirliği 19 31
8. Bandırmaspor 19 30
9. Boluspor 19 26
10. Manisa FK 19 23
11. Ümraniye 18 23
12. Erzurumspor 19 23
13. Keçiörengücü 19 20
14. Adanaspor 19 20
15. Şanlıurfaspor 19 19
16. Tuzlaspor 19 19
17. Altay 19 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. M. United 21 32
8. Brighton 20 31
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 21 52
2. Real Madrid 20 51
3. Barcelona 20 44
4. Athletic Bilbao 21 41
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 21 35
7. Valencia 21 32
8. Las Palmas 21 31
9. Real Betis 21 31
10. Getafe 20 26
11. Osasuna 20 25
12. Deportivo Alaves 21 23
13. Rayo Vallecano 20 23
14. Villarreal 21 20
15. Mallorca 21 20
16. Celta Vigo 21 17
17. Sevilla 21 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 20 11
20. Almeria 21 6