Sosyal medyada büyümek için 'bot takipçilerden' uzak durun!

Sosyal medyada reklam yönetimi nasıl olmalı ve büyümek için hangi adımlar izlenmeli? Web Tasarım Uzmanı Fadıl Serbest, merak edilenleri anlattı.Duygu TAŞKIRAN - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Teknoloji ile birlikte ticaret dahil her şeyin dijitalleştiği hatta kolaylaştığı bu zamanda, sosyal medya üzerinden kazanç sağlamanın ya da işi daha geniş kitlelere ulaştırabilme fikrinin de cazibesi büyük oranda arttı.

Web Tasarım Uzmanı Fadıl Serbest, sosyal medyada büyümek için hangi adımları izlemek gerektiğini Herkes Duysun ekibi ve okuyucusu ile paylaştı.

"FİRMALAR PROFESYONEL ARAÇLARLA ÇEKİM YAPMALI"

Ürün fotoğrafının kaliteli olması ve kullanım alanlarının gözükmesinin önemli olduğunu kaydeden Serbest, "Firmalar sosyal medyada profesyonel araçlarla çekim yapmalılar. Bir kadın giyim mağazası üzerinden örnek verecek olursak, ürün cansız bir model üzerinde samimiyetsiz gözükebilir çünkü insanlar özellikle kadınlar, ürünü bir başka kadının üzerinde görmek isterler. Hatta bu kıyafetin kullanım alanını da görmek isteyebilirler. Bu sebeple ona göre hazırlanıp profesyonel bir çekim yapmaları gerekiyor" dedi.

Kullanıcıyla samimi ilişkiler kurmanın da önemli olduğunu söyleyen Serbest, müşterilerine ürünlerini tanıtan konuşmalar yapmasının reklam yönetiminin birinci kısmı olduğunu söyledi.

"REKLAM BÜTÇESİ PLANLAMASI YAPMALILAR"

İkinci kısmın reklam bütçesi hazırlığı olduğunu ifade eden Web Tasarım Uzmanı, "Firma günlük bir reklam bütçesi planlaması yapmak zorunda. Örneğin planlamada günlük 250 veya 300 TL gibi bir reklam bütçesi hazırladı, ardından oluşturdukları kreatifleri en iyi şekilde müşteriye sunmaları gerekiyor." dedi. Serbest, "Müşteri ile samimi bir iletişim kurup düzgün de bir reklam çıktığınızda, reklam bütçenizin çok büyük ya da çok düşük olmasının bir önemi yok. Mutlaka karşılığını alıyorsunuz." dedi.

"BOT TAKİPÇİLERDEN UZAK DURUN"

Sosyal medyada büyümek ve takipçi sayısını artırmak isteyenler için de önemli tüyolar veren Serbest, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Sahte takipçiler satın almadan, organik bir şekilde büyümeyi hedeflemeliler. Kendilerine belirledikleri bir kitle varsa o kitleyle sürekli iletişim kurmalılar. Kullanıcıların dikkatini çeken soru cevaplar yapabilirler. Küçük çekilişler yapabilirler. Bu şekilde yavaş yavaş Instagram hesaplarını da büyütebilirler."