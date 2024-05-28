Siber saldırı girişimleri ilk çeyrekte yüzde 35 arttı

2024 yılının ilk çeyreğinde saldırı girişimlerinin sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttığı tespit edildi. Özellikle, 2024 yılının Ocak ayından Mart ayına kadar yaklaşık 1,3 milyon saldırı girişimi gözlendi.İSTANBUL (İGFA) - Dünya Çocuk Günü öncesinde Kaspersky uzmanları, Minecraft, Roblox, LEGO, Disney ve çocuklar arasında popüler diğer oyun ve oyuncak markalarının adlarını kullanan son tehditleri inceledi.

2024'ün ilk çeyreğinde, çocuklar arasında popüler olan konuların kılığına girmiş mobil ve masaüstü cihazlara yönelik toplam 1 milyon 264 bin 866 saldırı girişimi tespit edildi.

Kaspersky uzmanlarının araştırmasına göre, siber suçluların en çok kullandığı markalar arasında en popüler çocuk oyunları yer alıyor: Minecraft, Roblox ve Brawl Stars. Bunun yanı sıra, saldırganlar LEGO gibi ürün adlarından, Paw Patrol, Bluey ve çizgi film, film ve popüler TV dizilerinden ve eğlence devi Disney’in çocuklara yönelik popüler çizgi filminden de yararlanmaya çalıştılar.

Siber suçluların kredi kartı bilgilerini ve oturum açma kimlik bilgilerini toplamasına, verileri değiştirmesine veya bilgisayarların performansını bozmasına olanak tanıyan kötü amaçlı programlar olan Truva atları, çocukların favorisi kılığına giren en yaygın tehditler arasında ikinci sırada yer aldı. 2024 yılının ilk çeyreğinde kullanıcıların cihazlarında 27 bin 576 Truva atı başlatma girişimi yaşanırken, ekranda istenmeyen rahatsız edici pop-up reklamlar görüntüleyen bir yazılım türü olan reklam yazılımları 27 bin 570 girişimle sonuçlandı.

Kullanıcılara yönelik bireysel saldırı vakalarını analiz eden Kaspersky araştırmacıları, siber suçluların popüler Brawl Stars oyunu kisvesi altında mobil cihazlara zararlı Trojan-SMS yaydığını tespit etti. Bunlar özellikle, oyuncuların diğer oyunculara karşı haksız avantaj elde etmelerini sağlayan oyun hileleri olarak sundular.

Öte yandan Kaspersky, çocuklarınızı çevrimiçi ortamda güvende tutmanız için şunları önerdi:

Ebeveynler en son tehditler hakkında bilgi sahibi olarak ve çocuklarının çevrimiçi faaliyetlerini aktif bir şekilde izleyerek çocukları için daha güvenli bir çevrimiçi ortam yaratabilirler. Ebeveynlerin çevrimiçi ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel riskler hakkında çocuklarıyla açık iletişim kurması ve güvenliklerini sağlamak için katı kurallar uygulaması çok önemlidir. Kaspersky Safe Kids gibi dijital ebeveynlik için özel uygulamalarla ebeveynler çocuklarını hem çevrimiçi hem çevrimdışı alanlarda etkili bir şekilde koruyabilir. Bu tür uygulamalar, yetişkinlerin küçükler için güvenli ve olumlu bir dijital deneyim sağlamasına, sağlıklı alışkanlıklar oluşturmasına, uygunsuz içeriklerden korunmasına, ekran süresini dengelemesine ve çocukların fiziksel konumunu kontrol etmesine yardımcı olur. Kaspersky uzmanları, ebeveynlerin gelişen tehdit ortamında çocuklarını siber güvenlikle tanıştırmalarına yardımcı olmak için siber güvenlik sektöründen temel kavramları içeren Kaspersky Siber Güvenlik Alfabesini geliştirdi. Bu kitapta çocuklarınız yeni teknolojilerle tanışacak, temel siber hijyen kurallarını öğrenecek, çevrimiçi tehditlerden nasıl kaçınacaklarını keşfedecek ve dolandırıcıların hilelerini tanıyacak. Bu kitabı birlikte okuduktan sonra, çocuğunuzun kimlik avı web sitesini nasıl ayırt edeceğini, VPN ve QR kodlarının nasıl çalıştığını, hatta bal küplerinin ve şifrelemenin ne olduğunu, modern siber güvenlikte nasıl bir rol oynadıklarını bildiğinden emin olacaksınız. Kitabın PDF’ini ücretsiz olarak indirebilir ve çocuğunuzla birlikte siber güvenliğin temellerini gözden geçirerek güvenli bir geleceği birlikte inşa edebilirsiniz. Çocuğunuzun oyun deneyimi sırasında herhangi bir kötü amaçlı dosya indirmesini önlemek için cihazına güvenilir bir güvenlik çözümü yükleyin.