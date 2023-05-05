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Siber ortamda bahar temizliğini ihmal etmeyin!

TEKNOLOJİ 05.05.2023, 14:21
Siber ortamda bahar temizliğini ihmal etmeyin!

Sosyal medya hesaplarınızın çokluğu dijital temizliği de zorlaştırıyor. Siber güvenlik şirketi ESET, sosyal medya hesaplarında dijital karmaşaya düzen getirecek önerilerini paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Geçmişte en özel bilgilerinizden bazılarını dünyayla paylaşmayı çok istekli olmuş veya daha sonra pişman olabileceğiniz bir gönderi paylaşmış, az tanıdığınız veya arkadaş listenize eklediğinizi unuttuğunuz birçok kişiyle arkadaş olmuş olabilirsiniz. Bu durumda dijital izinizi temizlemenin zamanı gelmiş olabilir.

Facebook’un “Anılar” özelliği eski gönderilerinizi silmek, kimlerin eylemlerinizi görüntüleyebileceğini veya sizi bulabileceğini kontrol etmek ya da gizlilik ayarlarınıza ilişkin diğer düzenlemeleri yapmak için iyi bir yol olabilir.

Facebook Gizlilik Kontrolü, bunları kolayca yapma imkânı sunuyor. Bir ara popüler olan söz konusu platformları halen kullanmak istiyorsanız veya kullanmanız gerekiyorsa mevcut gizlilik ayarlarını kontrol edip bu ayarların sizin için uygun olmasını sağlayın. Bazı değişiklikler yapmaya başlamışken, güçlü ve benzersiz bir parola kullanıp iki faktörlü kimlik doğrulamasını (2FA) etkinleştirerek hesabınızı gizleyin.

BLOGLAR

Bir gönderi paylaşmadan çok uzun zaman önce açmış olduğunuz bloğunuzu unutmuş olabilirsiniz. Geçmişinize ait bu izlerin hala durup durmadığını ve herkesin görmesi için kalmaya devam etmesini isteyip istemediğinizi kontrol etmenin zamanı gelmiş olabilir. Eski bloglarda bir zamanlar kişilerin hayatlarıyla ilgili paylaşılan bilgilerin, 20 yıl sonra parola kurtarma süreçlerini bozmak için kullanıldığı olaylar yaşandığını unutmayın.

DAHA İYİ HESAP GÜVENLİĞİ HEDEFLEYİN

Parolalarınızı düzenli aralıklarla ve sırf bunu yapmış olmak için değiştirmemelisiniz. Araştırmalar ve tecrübeler, sadece bunu yapmanın tam olarak daha iyi bir güvenlik sağlamadığını gösteriyor. Belki de tam tersine bunu otomatik pilota bağlamış gibi yapıyorsanız güvenliğiniz iki kat azalıyor olabilir.

Parola yöneticileri, hesap güvenliğinizi iyileştirmenin mükemmel ve ucuz bir yoludur. ESET Smart Security Premium gibi güvenlik programı paketleri ile kullandığında parola yöneticileri iki kat iyileştirme sunar. Söz konusu ‘parola kasaları’, her bir çevrimiçi hesabınız için kolaylıkla güçlü ve benzersiz parolalar oluşturarak, sizi basit bir şekilde ele geçirebilir parolalar kullanmak ve parolalarınızı birçok çevrimiçi hesapta tekrar tekrar kullanmak gibi en yaygın parola hataları yapmaktan alıkoyar.

Bir parola yöneticisi ile sadece tek bir ana parolayı hatırlamanız gerekir ki bunun da mutlaka sağlam bir parola olması şarttır! Parolanın güvenliğini tehlikeye atmadan parolayı kolayca hatırlamak için kısaltmalar veya tek tek kelimeler kullanmayın. Bunun yerine çeşitli noktalama işaretleri, özel karakterler, büyük harf ve boşluklardan oluşan parola dizesi veya bütün cümleler tercih edin. Böylece birçok karakterden oluşan bir parola dizesi bulacaksınız ve parolanızın tahmin edilme ihtimali olmayacak. Ancak parola dizesi de tercihen bizzat oturum açma süreci ile ilgili olmamalıdır. “Parola yöneticisine giriş yapıyorum!” gibi bir parola dizesi de mükemmel bir ana parola oluşturmaz.

PAROLALARINIZI KONTROL EDİN

Önemli çevrimiçi hesaplarınız için kullandığınız parolalar başta olmak üzere herhangi bir parolanız, dünyanın en kolay parolalarıyla eşleşiyorsa ya da ürkütücü bir şekilde bunlara benziyorsa işe başlamanın zamanı gelmiştir. Bunun en kolay çözümü, parola yöneticinizin tüm çevrimiçi hesaplarınız için benzersiz ve hatırlaması (hatta kırılması) imkansız parolalar oluşturmasıdır. Her parola benzersiz olmalıdır çünkü bir parola çalınır veya sızdırılırsa, suçlular genellikle kişinin diğer hesaplarına giriş yapmak için aynı kullanıcı adı/parola kombinasyonunu denerler. Suçlular aynı zamanda çevrimiçi hesaplarınıza erişim sağlamak için “parolamı unuttum” seçeneğini de kullanabilir.

İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMASI KULLANIN

Bazı durumlarda iki adımlı doğrulama (2SV) olarak da bilinen iki faktörlü kimlik doğrulaması (2FA), parolanız çalınsa veya sızdırılsa bile siber suçluları engellemek için harika bir yöntemdir.

Diğer bir ifadeyle siber suçlular, oturum açma bilgilerinizi ele geçirmeden ve akıllı telefonunuza erişim sağlamadan hesaplarınıza giriş yapamaz. Kullanıcı adı ve parola kombinasyonuna ek olarak farklı bir kimlik doğrulama faktörü kullanmanız sayesinde bunlar gerçekleşir. Özel donanım güvenlik kilidi, kimlik doğrulayıcı uygulamada oluşturulan kod, metin mesajı veya yüz tanıma ya da parmak izi gibi biyometrik veriler şeklinde birçok 2FA seçeneği bulunur. Facebook, Twitter, Google ve Apple dahil birçok çevrim içi hizmet, hesap koruması için günümüzde 2FA özelliği sunar. Ne yazık ki 2FA özelliği varsayılan olarak etkin değildir. Bu yüzden, hesabınızın güvenlik ve gizlilik ayarlarında bu özelliği arayıp etkinleştirin.

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