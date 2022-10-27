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Siber güvenlik ekosistemi oluşturulacak

TEKNOLOJİ 27.10.2022, 10:03
Siber güvenlik ekosistemi oluşturulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin siber güvenlik alanında genç girişimcileri desteklemek için başlattığı “Siber Güvenlik Girişimcilik Programı” sonuçlandı. 5 girişimcinin iş fikri desteklenmeye layık görüldü. Başkan Soyer, “Genç girişimcilerimizin yaratıcı fikirlerle dünya pazarına açılmasını sağlayacağız. Bu ülkenin geleceğini hep birlikte, güle oynaya ve aşkla inşa edeceğiz. Yeter ki umuda sırtımızı çevirmeyelim ” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin siber güvenlik alanında teknoloji tabanlı projeler geliştirmek, ticari zekası ve farkındalığı yüksek genç girişimcileri destekleyerek İzmir ekonomisine katkı sağlamak amacıyla başlattığı “Siber Güvenlik Girişimcilik Programı” sonuçlandı. Yaşar Üniversitesi ve Ekonomi Üniversitesi Bilimpark iş birliğiyle düzenlenen programda, 5 girişimcinin iş fikri desteklenmeye layık görüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Egemenlik Evi’nde düzenlenen törende, girişimcilerle bir araya geldi. Projenin fikir sahibi olan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bulunan Sezen Uysal da programa çevrimiçi olarak bağlandı.

“İzmir'de etkin bir siber güvenlik ekosistemi oluşturulacak” Programda konuşan Başkan Tunç Soyer, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bu programla siber güvenlik ürünlerinin ve teknolojilerinin kamuda kullanımını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Soyer, Türkiye’de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bu projeyle genç girişimcilere mentörlük desteğinin yanı sıra yatırımcılara ve yurtdışı pazarına erişim olanakları sunacaklarını da ifade etti. Böylelikle kurumlar için İzmir'de etkin bir siber güvenlik ekosistemi oluşturacaklarının altını çizen Soyer, “Genç girişimcilerimizin yaratıcı fikirlerle dünya pazarına açılmasına destek veriyoruz. Hepinize İzmir’de daha güvenli bir siber ekosistem kurma hedefimize sunduğu destek için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

“Lütfen kimse bu eşsiz toprakları bırakıp bir yere gitmesin” Konuşmasında gençlere de seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Lütfen kimse bu eşsiz toprakları bırakıp bir yere gitmesin. Sizler bizim kıymetlimizsiniz. Bu vatanın biricik evlatlarısınız. Hepimiz vatanımıza birlikte sahip çıkacağız. Göreceksiniz bu zor günler gelip geçecek. Bu ülkenin geleceğini hep birlikte, güle oynaya ve aşkla inşa edeceğiz. Yeter ki umuda sırtımızı çevirmeyelim” diye konuştu.

Program kapsamında desteklenecek isimler Siber Güvenlik Girişimcilik Programı kapsamında desteklenecek isimler arasında Burak - Assel Üçoklar (Yönetişim risk uyumu programı), Davut Eren (Merkezi zafiyet yönetim yazılımı), Kaan Özyazıcı (Yapay zeka tabanlı yeni nesil SIEM), Taylan Akbaş (Biyometrik imza kimlik doğrulama uygulaması), Özgür Tarcan (Mobil cihazlarda internet güvenliği sağlayan mobil uygulama) yer aldı.

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