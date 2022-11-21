Sessiz Kodlama proje temsilcileri Denizli'de

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, engellilerin istihdamına katkı sağlaması amacıyla hayat geçirilen Erasmus+KA229 Programı "Sessiz Kodlama" projesi kapsamında İspanya, Estonya, Portekiz ve Trabzon'dan gelen konukları ağırladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, AB Erasmus+KA229 programı "Sessiz Kodlama" projesi kapsamında İspanya, Estonya, Portekiz ve Trabzon'dan Denizli’ye gelen konuklarını ağırladı.İşitme engelli öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlayacak çalışma ve toplantıların yapıldığı organizasyon kapsamında Denizli’ye gelen konuklar Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ve yayla turizminin merkezlerinden biri olan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nı gezdi. Teleferik ile 1500 metre rakımdaki Bağbaşı Yaylası’na çıkan konuklar muhteşem manzaranın tadını çıkardı. Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi ve proje ortağı Yeşilköy İşitme Engelliler Ortaokulu’nun Müdürü Enver Yumru, Estonya, İspanya, Portekiz ve Trabzon’dan gelen proje ortaklarını Denizli’de misafir ettiklerini anlatarak, “Projemiz Malaga, Madeira, Tartu, Trabzon ve Denizli’de 2 yıl boyunca gerçekleştirilecek. Projenin amacı, çağımızın anahtar yeterliliklerinden biri olan robotik kodlama alanında işitme engelli öğrencilerin gelişmesine ve istihdamına yönelik katkı sağlamaktır” dedi.

Sessiz Kodlama Projesi ile öğretmen ve öğrenciler; Tinkercad programı ve 3D yazıcı, Mindstrom EV3 programları ile okul müfredatı için ders materyalleri üretebilecek ve bunu sonraki yıllar için geliştirme imkanı bulabilecek. Proje ile işitme engelli öğrencilerin elde ettikleri bilgi ve deneyim akranları ile rekabet edebilme güçlerini artıracak. Ayrıca kazandıkları yeni dijital beceriler ile ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarında kendilerini daha da geliştirme imkanı bulabilecek ve bu sayede yeterlilikleri doğrultusunda uygun istihdam imkanı elde edecek.