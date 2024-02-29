Son Dakika

Selçuklu TEKNO-SEL Robot Yarışması’na kayıtlar başlıyor

TEKNOLOJİ 29.02.2024, 14:10
Selçuklu TEKNO-SEL Robot Yarışması’na kayıtlar başlıyor

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında düzenlenen teknoloji ve robot yarışması TEKNO-SEL’e başvurular 1 Mart’ta başlıyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen TEKNO-SEL yarışmasına başvurular başlıyor. 1 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında “www.selcuklusetap.com” adresinden başvuruların alınacağı yarışmayla, Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık hedeflerine bir adım daha yaklaşılması ve geleceğin mühendislerinin, teknoloji liderlerinin yetiştirilmesi hedefleniyor.

TEKNO-SEL, 16-18 Nisan tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Yarışmaya ortaokul ve lise öğrencileri takımlar halinde katılacak. Biri ulusal olmak üzere; Mini Sumo Robot Kategorisi, Yumurta Toplayan (Caretta Caretta) Robot Kategorisi, Hızlı Çizgi İzleyen Robot Kategorisi, Labirent Çözen Robot Kategorisi, Temel Seviye Çizgi İzleyen Robot Kategorisi, Serbest Proje Kategorisi (Ortaokul) ve Serbest Proje Kategorisi (Ulusal Lise) ile toplam 7 ayrı kategoride yarışmalar düzenlenecek. Okullar arasında düzenlenecek teknoloji ve robot yarışmasında, öğrenciler robot teknolojileri alanında, özgün tasarım ve algoritma oluşturma hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik edilecek.

Yarışmalar çerçevesinde Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi, T3 Vakfı Konya Şubesi, üniversiteler, MEB’e bağlı okullar ile teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların teknoloji alanında yapmış oldukları faaliyetlerini tanıtmak için stantlar kurulacak. Etkinlik boyunca bazı stantlarda çocuklara özel etkinlikler düzenlenecek. Eğlenceli deneyler, el becerilerini geliştiren atölyeler ve çeşitli oyunlar ile çocuklar teknolojiyle tanışmanın keyfini çıkaracak. Etkinlikte ayrıca teknoloji alanındaki uzman isimlerle interaktif söyleşiler düzenlenecek. Sektördeki uzmanlar, teknoloji trendleri, kariyer fırsatları ve ilham verici başarı öykülerini öğrencilerle paylaşacak.

Yarışmaya katılım şartları ve başvurularla ilgili detaylara www.selcuklusetap.com adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

“ÖĞRENCİLERİMİZ TEKNOLOJİK TASARIMLARLA BECERİLERİNİ GÖSTERME ŞANSI YAKALAYACAKLAR”

Gençlerin bilim ve teknoloji alanında yetiştirilmesi için her zaman onların yanlarında ve destekçisi olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Son yıllarda ülkemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yerli ve milli teknoloji hamlesi sayesinde insansız hava araçlarından, uzay çalışmalarına kadar bir çok alanda önemli atılımlar gerçekleştiriyor.  Bu çalışmalar ile büyük gurur duyuyoruz.  Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bilimsel düşünen gençlerimize katkı sağlamak ve onların keşfedilmesini sağlamak adına önemli çalışmalar yapıyoruz.  Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl Selçuklu Gelişim Teknoloji Akademimizi gençlerimizin hizmetine sunduk. Bu yıl da bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarımızı bir adım daha ileriye taşıyarak Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte TEKNO-SEL robot ve teknoloji yarışmamızı düzenleyeceğiz. Yarışma ile genç bilim insanı adaylarımız ortaya çıkardıkları  teknolojik tasarımlarla becerilerini gösterme şansı yakalayacaklar ve çıtayı daha da ileriye taşıyacak.  Yarışmamızın Konya’da bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturacağına ve güçlü Türkiye hedefimize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu vesile ile ortaokul ve liselerimizde eğitim gören öğrencilerimizi yarışmaya katılmaya davet ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 72
2. Fenerbahçe 27 70
3. Trabzonspor 27 46
4. Beşiktaş 27 46
5. Kasımpasa 27 39
6. Sivasspor 27 37
7. Başakşehir 27 36
8. Rizespor 27 36
9. Antalyaspor 27 35
10. Kayserispor 27 35
11. Samsunspor 27 33
12. A.Demirspor 27 32
13. Alanyaspor 27 30
14. Karagümrük 27 29
15. Ankaragücü 27 29
16. Hatayspor 27 29
17. Konyaspor 27 28
18. Gaziantep FK 27 28
19. Pendikspor 27 26
20. İstanbulspor 27 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 24 58
2. Göztepe 24 49
3. Kocaelispor 24 44
4. Bodrumspor 24 42
5. Sakaryaspor 24 40
6. Boluspor 24 39
7. Bandırmaspor 24 39
8. Ahlatçı Çorum FK 24 38
9. Gençlerbirliği 24 33
10. Erzurumspor 24 30
11. Keçiörengücü 24 30
12. Manisa FK 24 28
13. Ümraniye 24 27
14. Şanlıurfaspor 24 23
15. Tuzlaspor 24 23
16. Adanaspor 24 23
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 26 59
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 26 52
5. Tottenham 25 47
6. M. United 26 44
7. Brighton 26 39
8. West Ham United 26 39
9. Wolves 26 38
10. Newcastle 26 37
11. Chelsea 25 35
12. Fulham 26 32
13. Crystal Palace 26 28
14. Bournemouth 25 28
15. Everton 26 25
16. Brentford 26 25
17. Nottingham Forest 26 24
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 26 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 65
2. Girona 26 59
3. Barcelona 26 57
4. Atletico Madrid 26 52
5. Athletic Bilbao 26 49
6. Real Betis 26 42
7. Real Sociedad 26 40
8. Las Palmas 26 36
9. Valencia 25 36
10. Getafe 26 34
11. Osasuna 26 33
12. Deportivo Alaves 26 29
13. Villarreal 26 29
14. Rayo Vallecano 26 25
15. Sevilla 26 24
16. Mallorca 26 24
17. Celta Vigo 26 21
18. Cadiz 26 18
19. Granada 25 14
20. Almeria 26 9