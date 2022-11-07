Sanatı dijitalleştiren Türk şirketine ABD'den üç ödül

2009 yılında dijital projeler, sahne teknolojileri ve yeni nesil medya alanında hizmet vermek amacıyla kurulan Project İstanbul, ABD’de düzenlenen Muse Creative Awards’dan üç ödülle döndü.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de teknoloji ve müzeciliği birleştiren projeler prestijli ödüllerine kavuştu.

Geçtiğimiz yıl dünyanın en eski, Türkiye’nin de ilk kendi mapping projeksiyon sistemine sahip yapısı Şerefiye Sarnıcı’nda mekanın tarihsel yolculuğunu anlatan mapping gösterisi ile ödül alan Project İstanbul ekibi bu yıl da müze ve sergileme alanında yaptıkları Konya Bilim Festivali ve Kütahya Frig Medeniyet Tanıtım Merkezi projeleri ile üç adet Muse Creative Awards sahibi oldu.

Kütahya Frig Vadisi’nde ziyaretçilere yapay zeka teknolojisini kullanarak Kütahya’nın kültürel mirasları arasında geçişleri deneyimleyebilecekleri ImmersiveRoom projesiyle En İyi Sürükleyici Deneyim alanında Platinium, Deneyimsel ve Sürükleyici proje alanında da Gümüş ödül kazandı.

Kütahya Frig Vadisi’nde üç duvar ve zemini ışıkla boyayarak gerçekleştirilen proje, yapay zeka ile dünyada 12.000 pixel boyutunda üretilen ilk, en yüksek çözünürü proje olma özelliğini de taşıyor.

Ekibin 2022 Muse Creative Awards’ta ödül aldığı ikinci Platin ödül de Yaklaşık 300.000 kişinin ücretsiz olarak katıldığı Konya Bilim Festivali projesi. Festival için yapılan video mapping gösterisi, sürükleyici deneyim alanları, kullanılan sahne teknolojileri sistemleri ve 200 Drone ile yaptıkları Drone gösterisi ile En İyi Etkinlik Teknolojileri kategorisinde ödül alan Project İstanbul yönetici ortağı Cansu Ergin, günümüzde dijital sanatın ve dijital müzeciliğin ön plana çıkması ile birlikte bizde bu alanda çalışmaları devam ettireceklerini söyledi.