Sağlık verilerine karşı alınabilecek önlemler...

Kredi kartı bilgileri ve kişisel bilgiler karaborsada 2 dolara satılıyorken, sağlık verileri 363 dolara kadar satılabiliyor. Bilişim uzmanları, tüm dünyada yaşanan ve vatandaşları olumsuz etkileyen sağlık verisi ihlallerine karşı alınabilecek önlemleri sıraladı.İSTANBUL (İGFA) - Sağlık kuruluşları tarafından toplanan veya oluşturulan kişisel sağlık bilgileri, siber suçlular tarafından oldukça ilgi görüyor. Infosec Enstitüsü'ne göre, kredi kartı bilgileri ve kişisel bilgiler karaborsada 1-2 dolara satılıyorken sağlık verileri 363 dolara kadar satabiliyor.

Tıbbi kayıtların oldukça değerli olduğunu çünkü siber suçluların, tıbbi koşullardan yararlanıp e-posta, telefon veya SMS yoluyla kişilerin rahatsızlıklarını öne sürerek onları hedef almak için kullanabileceklerini söyleyen Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, tüm dünyada yaşanan ve vatandaşları olumsuz etkileyen sağlık verisi ihlallerine karşı alınabilecek önlemlere dikkati çekti.

Özellikle sağlık kuruluşlarının siber direncini artırmak için daha fazla gayret gösterdiklerini söyleyen Akkoyunlu, sağlık kuruluşlarına ait verilerin en az finans sektöründeki şirketlerin verileri kadar korunması ve doğru kurumsal güvenlik ürünlerinin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Kişisel sağlık verilerini korumak için; şüpheli bağlantılara dikkat edilmesi, güçlü parolalar kullanılması, kullanılmayan hesapların silinmesi, dijital kimlik koruması kullanılması ve şüpheli iletişim taleplerine cevap verilmemesini isteyen Akkoyunlu, sağlık ve diğer kişisel bilgilerin veri ihlaline maruz kalınması halinde ise, panik yapmadan hangi bilgilerinize erişildiğini bulunulmsını ve veri ihlaline uğrayan kurum hangi kişisel bilgilere ne kadar erişildiğini açıkladığında bunu dikkatle takip edilmesini istedi.

Her parolanun benzersiz olması gerektiğine dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Akkoyunlu, "Böyle bir durumda bankanızı bilgilendirin ve yakınlarınızı da uyarın. Aynı hizmeti ya da uygulamayı kullanabilecek arkadaşlarınızı uyarın ve önlem almalarını sağlayın" dedi.