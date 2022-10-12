'Robotik Kodlama' çocukların geleceğine yön veriyor

Çocukların, ebeveynlerinde veya çevrelerindeki insanlarda gördükleri akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik aletler günümüz çağına olan meraklarını artırıyor.İSTANBUL (İGFA) - Online eğitim platformu GoStudent Robotik Kodlama Öğretmeni Hüseyin Sözen, çocukların teknolojiyi pozitif yönde kullanmaları konusunda çeşitli uygulamalar ve proje çalışmaları olduğunu vurguladı.

Çocukların teknolojiyi olumlu yönde kullanmaları konusunda teşvik edilmesi gerektiğini belirten Sözen, robotik kodlamanın çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini paylaştı.

Sözen, robotik kodlamanın çocuklar üzerindeki faydalarında ilk sırada hayal gücü ve yaratıcılıkların geliştiğini söyledi. Kodlama sayesinde çocukların, karşılaştıkları projelerle neden-sonuç bağlamı üzerinde analitik düşünme becerilerinin arttığını ifade eden Sözen, "Öğrencilerin üretken düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesini sağlar. Daha kolay öğrenmelerine ve gelişimlerine katkı sağlamasıyla çocukların ve öğrencilerin bilim ve matematik alanında da daha kolay öğrenirler. Geleceğin mesleklerinde ve birçok iş alanında bir adım önde olmalarını sağlar" dedi.