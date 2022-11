PC oyunu satışlarında büyük artış

Ekim ayında özellikle PC oyun satışlarında büyük bir artış yaşandı. Satışlardaki artışın başlıca nedeni, AAA kalitesindeki birçok oyunun Ekim ayında çıkış yapmış olması olarak değerlendirildi.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası 85’i aşkın oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor.com’un derlediği bilgilere göre oyun alışverişleri Eylül ayına göre yüzde 6 artış gösterirken, 2021 yılının Ekim ayına göre alışverişlerde yüzde 12’lik bir artış yaşandı. Toplam alışverişlerin yarısından çoğu mobil kategorisindeki oyunlarda gerçekleşirken PC ve konsol oyunu satışları diğer aylara göre artış gösterdi.

VALORANT ZİRVEDEN İNMİYOR

Ekim ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun -geçen ay da olduğu gibi- oyunculara bedava olarak sunulan Valorant oldu.

World of Warcraft tekrar ilk 10 oyun arasındaki yerini alırken, Geçtiğimiz ay AAA kalitesindeki popüler oyunların çıkış yapmış olması PC oyun satışlarını olumlu yönde etkiledi.

Oyun alışverişlerinde Eylül ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u; Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.

EN ÇOK OYUN İÇİ SATIŞ YAPILAN 10 OYUN ŞÖYLE

Valorant PUBG Mobile Garena Free Fire Call of Duty Mobile League of Legends CS:GO Arena of Valor World of Warcraft Roblox Mobile Legends