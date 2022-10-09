NFT yayıncılık sektörünü dönüştürecek

NFT teknolojisinde yeni bir sayfa açıldı. Türk edebiyat tarihinde bir ilk olan proje, sadece 10 okuyucu ile paylaşılmak üzerine planlandı.İSTANBUL (İGFA) - Dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiren dijital sertifika anlamına gelen NFT, dijital dönüşüm sürecinde adından sıkça söz ettiğimiz bir kavram.

Birçok alanda varlığını hissettiren NFT teknolojisinde yeni bir adım daha atıldı. İki kitabı yayımlanan yazar Can Orhun, hazırlık aşamasındaki üçüncü romanının ilk sayfasını NFT dünyasında yayımladı.

Daha önce yayınlamış iki romanı olan Orhun, “Şu anda yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığım ve tahminen yazım sürecinin bir o kadar daha süreceği üçüncü roman çalışmamın ilk sayfasını NFT olarak yayınlıyorum. Bilişim sektöründe blok zinciri ve NFT ile ilgili yaptığım çalışmaların farklı disiplinlere de yayılmasını sağlamak istedim. NFT olarak sunulan romanımın ilk sayfası, olası örneklerinden farklı olarak, henüz yazım aşamasında olan, editoryal çalışmaya henüz girmemiş, girdikten sonra üzerinde değişiklikler olması ihtimali olan ve yazarın kendi elinden ilk çıktığı hali.” bilgisini verdi.

YAZARIN KENDİ ELİNDEN ÇIKTIĞI İLK HALİ

Bilişim sektöründe 25 yılı aşan deneyime sahip olan ve blok zinciri üzerine projeler geliştiren Orhun, sözlerine şöyle devam etti:

“NFT ile ilgili yaptığımız çalışmalara farklı bir örnek olması açısından, edebiyat dünyasındaki çalışmalarımla iki disiplini birleştirmeyi düşündüm. Daha önce Oğlak Yayınları tarafından yayınlamış iki romanım var. Şu anda yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığım ve tahminen yazım sürecinin bir o kadar daha süreceği üçüncü roman çalışmamın ilk sayfasını NFT olarak yayınlıyorum. Burada amacım, ticari bir hedef değil, tamamen bilişim sektöründe blok zinciri ve NFT ile ilgili yaptığımız çalışmaları içinde olduğumuz farklı disiplinlere de yayılmasını sağlamak.”

Yazım aşamasında olan romanın ilk sayfası NFT’de: https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/107078305796179151297217782174685280003594638404617245283199201185530399162378