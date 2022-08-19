Nettech franchise sistemi ile çok kazanacaksınız

Cep telefonu, tablet ve akıllı saat aksesuarları, yedek parçaları, multimedya ve teknolojik ürünler alanlarında; geniş ürün yelpazesinde farklı kategorilerde renk ve marka çeşitliliğinin sergilendiği ve aynı zamanda tüm marka ve modelde mobil cihazlar için teknik servis hizmetini de içeren “Nettech store+ service” mağaza konseptleri, mağazacılık sektörüne yatırım yapmak isteyenler için doğru tercih.

BURSA (İGFA) - Türkiye ekonomisindeki dalgalanmalara karşı çeyrek asırdır gücüne güç katan Nettel Group Franchise sistemi Nettech Store+Service mağaza konsepti ile yatırımcılarıyla buluşuyor.

Cep telefonu, tablet ve akıllı saat aksesuarları, yedek parçaları, multimedya ve teknolojik ürünler alanlarında; geniş ürün yelpazesinde farklı kategorilerde renk ve marka çeşitliliğinin sergilendiği “Nettech Store+ Service mağazalarında Nettel Group markaları olan Helt, Nettech ve Teknonet ürünleri de yer alıyor.

Farklı bakış açısına sahip Nettech store+ service Mağaza konseptinde, 70 m2 ile 300 m2 arasında, teknik servis hizmeti veren ve ürün satışı yapılan mağazalardan oluşuyor. Mağazalarda teknik serviste 1-3 kişi, satışta ise 4-6 kişi hizmet veriyor. Yoğun yaya trafiği olan caddeler ve alışveriş merkezleri için uygun bir mağaza konseptidir.

Mağaza konseptleri, Nettech Store+ Service, Nettech Store, Nettech Kiosk konseptlerinden oluşuyor.

Franchise iş modelinde ihtiyaç duyulan konularda çözüm ortaklığı mantığında ilerleyerek, anahtar teslim hizmet vermekteler. Mağaza tasarımları tescilli ve yazılım ile sistem alt yapısı hazır, uzun ömürlü raf sistemi, ürün gamı içeriği, dekorasyon kısmı ile yatırımcıya sağladıkları önemli avantajlardır. Kolay ve hızlı kuruluma sahip akıllı raflar, genişletilmiş modern alt yapı ve yönlendirmeler müşteri deneyimi için test ürünleri sanal alt yapı web desteği 0 ürün desteği orijinal ve yüksek standartlı Nettel ve Helt Markalı ürünler, personel eğitimleri desteği vb. birçok avantajı yatırımcılarına sunmaktalar. Bir diğer önemli avantajları ise az sayıda mağaza personeliyle işin yapılabilmesiyle karlılığın artmasıdır.

Sadece yurt içi değil, yurt dışından da franchise talepleri gelen, franchise iş modeliyle Bursa, İzmir, İstanbul olmak üzere toplamda 15 mağazaları bulunmakta.