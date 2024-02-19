NBA Infinite Türkiye’de

Level Infinite ve Lightspeed Studios yeni basketbol oyunları NBA Infinite’i resmi olarak oyun severlerin beğenisine sundu.İSTANBUL (İGFA) - NBA Infinite, NBA ekolüne duyulan sevgiyi telefona taşımayı hedefleyen gerçek zamanlı bir PvP (Oyuncuya Karşı Oyuncu) mobil oyunu olarak konumlanıyor. Oyunda oyuncular; 3'e 3 maçlar için arkadaşlarıyla ekip kurabileceği gibi en iyi oyuncunun kim olduğunu görmek için 1'e 1 veya Dynasty 5'e 5 modlarında da karşılaşabiliyorlar. Gerçek zamanlı çevrimiçi rekabetçi modları ise mobil oyunculara benzersiz bir deneyimi mümkün kılıyor.

Ayrıca NBA Infinite’te oyuncular, mevcut NBA yıldızlarının “rüya kadrosunu” toplayıp yükseltebilir, ilk beşlerini şampiyonluk kadrosuna dönüştürecek büyük kararlar alabilir, savunma ve hücum taktiklerini güçlendirmek için koç kadrosunu yükseltebilirler.