Musk'tan Twitter için yeni hamle

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, kullanıcıların hesaplarının özelliklerine göre tweet görüntüleme sayılarında sınırlandırma getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sosyal medya uygulaması Twitter’ın sahibi Elon Musk, Twitter’a yeni düzenlemeler uyguladıklarını duyurdu.

Musk, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “Aşırı veri kazıma ve sistem manipülasyonu düzeylerini ele almak için geçici sınırlar uyguladık” dedi.

BELLİ SAYIDA TWEET GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

Buna göre; Twitter’a getirilen geçici sınırlama özellikleri ile doğrulanmış hesaplar günde 6 bin tweet, doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesaplar ise günde 300 tweet okuyabilecek.