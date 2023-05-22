Muğla Milas'ta 'süreç yönetim sistemi' faaliyette

Milas Belediyesi tarafından yenilikçi ve şeffaf Belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza 7/24 hizmet vermeyi amaçlayan Universe Online Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi hayata geçti.MUĞLA (İGFA) - Teknik donanım ve dijital sistemlerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi anlamında örnek ve önemli bir adım olan Universe Online Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi ile vatandaşlarımıza zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde 7/24 hizmet vermeye başlandı.

Hayata geçen sistemle vatandaşlarımız başvurularını Belediyeye gelmeden bulundukları yerden online olarak yapabilecek. Ayrıca vatandaşlarımız uygulama ile başvurularının hangi aşamada, hangi personelde olduğunu ve ne zaman sonuçlanabileceğini görebilecek, çeşitli bildirimlerle anlık olarak başvurularını takip edebilecekler.

Sistemle; dijital arşiv oluşturmak, kağıt tasarrufu yaparak ekonomik kazanç elde etmek, çevreye katkı sağlayıp ağaçlarımızı korumak ve vatandaşlarımızın ruhsat ödemek için ödemek zorunda kaldıkları yüksek baskı maliyetlerinden kurtulmaları amaçlanıyor.

Kullanıma açık olan sistemde başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız Milas Belediyesi Web sitesinden ilk olarak online başvuru butonuna tıklayacak, daha sonra ise siteme üye olunması gerekiyor. Mimari ön onay yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, kot kesit belgesi gibi birçok başvuru sistemde bugün itibariyle hizmet vermeye başladı.