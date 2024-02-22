Mobil siber tehditler Türkiye’de yüzde 120 oranında arttı!

Orta Doğu'daki mobil tehditlerdeki artış %40 ve Afrika’da olurken, Türkiye’de oran 0’ye kadar tırmandı. Söz konusu tehditlerin tamamı Kaspersky mobil çözümleri tarafından engellendi.İSTANBUL (İGFA) - Kaspersky, Cyber Security Weekend - META etkinliğinde Orta Doğu, Türkiye, Afrika (META) bölgesinde yer alan ülkelerdeki mobil siber tehdit dinamiklerine ilişkin yeni veriler yayınladı.

Kullanıcılar kişisel verilerini paylaşmak ve kurumsal ağlara bağlanmak için mobil cihazlarına giderek daha fazla güvenirken, META bölgesinde tespit edilen mobil tehditlerin sayısı 2023'te 2022'ye kıyasla yüzde 22 arttı.

Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesindeki mobil cihazlarda tespit edilen en yaygın mobil tehditler arasında reklam yazılımları, casus yazılımlar ve mobil bankacılık Truva atları yer aldı.

Reklam yazılımları görünüşte zararsız bir şekilde davransa da kullanıcıyı reklamlarla spamlayabiliyor, pili tüketebiliyor ve hatta hassas verilere erişebiliyor. Casus yazılımlar, özellikle de META bölgesinde aktif bir Truva atı olan CanesSpy, virüs bulaşmış akıllı telefondan veri çalabiliyor, cihazdaki kişilerin ve kullanıcı hesap bilgilerinin bir listesini, belgeleri alabiliyor ve ayrıca alacağı bir komut üzerine cihazın mikrofonundan kayıt yapabiliyor.

Uzmanlar, mobil tehditlerden korunulması için şu önerilerde bulundu.

Uygulamaları yalnızca Apple AppStore, Google Play veya Amazon Appstore gibi resmi mağazalardan indirin. Bu marketlerdeki uygulamalar 0 güvenli değildir, ancak en azından moderatörler tarafından kontrol edilirler ve bazı filtreleme sistemleri vardır. Her uygulama bu mağazalara giremez. Bir uygulamanın işlevselliği hakkında herhangi bir olumsuz geri bildirim olup olmadığını görmek için kullanıcı yorumlarına bakın. Kullandığınız uygulamaların izinlerini kontrol edin ve özellikle Erişilebilirlik Hizmetleri gibi yüksek riskli izinler söz konusu olduğunda uygulamaya izin vermeden önce dikkatlice düşünün. Kaspersky Premium gibi güvenilir bir mobil güvenlik çözümü, kötü amaçlı uygulamaları ve reklam yazılımlarını cihazınızda kötü davranışlar göstermeye başlamadan önce tespit etmenize yardımcı olur. Güncellemeler kullanıma sunulduğunda işletim sisteminizi ve önemli uygulamaları güncelleyin. Birçok güvenlik sorunu, yazılımların güncellenmiş sürümleri yüklenerek çözülebilir. Kaspersky, mobil sektörü özel siber güvenlik hizmetleri sunarak kullanıcılar için güvenlik de dahil olmak üzere her düzeyde siber korumayı geliştirmeye çağırıyor. Kaspersky Consumer Business Alliances, şirketleri Kaspersky'nin global desteği ve uzmanlığı ile destekleyerek müşterilerine eksiksiz siber güvenlik portföyleri sunmalarını sağlıyor.