Microsoft Explorer'ın fişini çekiyor!

2023 yılı Şubat ayından itibaren Internet Explorer'a olan desteğini sonlandıracak olan Microsoft, kullanıcılara son çağrıyı yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Microsoft tarafından geliştirilen bir internet tarayıcısı olan Internet Explorer, ilk olarak 16 Ağustos 1995 yılında kullanıcıların hizmetine sunulmuştu.

Windows'a yerleşik halde gelmesinden dolayı tarayıcı pazarının büyük bir bölümünü bir zamanlar elinde bulunduran Internet Explorer, daha sonra Chrome, Firefox ve Opera gibi tarayıcıların popüler hale gelmesiyle rekabette kan kaybetti.

12 Ocak 2016'dan bu yana sadece Internet Explorer 11 sürümüne destek veren Microsoft,15 Haziran'dan itibaren tüm sürümler için desteğini kesmişti.

Microsoft, 14 Şubat 2023 tarihinde ise Windows 10 için Internet Explorer 11'i devre dışı bırakacağını duyurdu. Kullanıcılar Microsoft Edge tarayıcısına yönlendirilecek.

INTERNET EXPLORER TARİHİ

Hatırlanacağı gibi eski bilgisayarlarda Microsoft Windows ile birlikte öntanımlı olarak gelen Internet Explorer'ın Windows'a bütünleşik gelmesinden dolayı tarayıcı piyasasının büyük bir bölümünü elinde bulundurmaktaydı.

Windows Vista ile birlikte adı Windows Internet Explorer olarak değiştirildi. O dönem Microsoft tarafından yalnızca güvenlik yaması yayınlandı. 12 Ocak 2016'dan itibaren Internet Explorer 11 sadece tüketicilere resmi destek vermiştir. 16 Nisan 2019 tarihinde Internet Explorer'ın gözden geçirilmiş son güncellenmiş hali Windows Server 2012 ve Windows Embedded 8 Standard için yayınlandı.

Microsoft, 20 Mayıs 2021'de, 15 Haziran 2022'de Internet Explorer için tam desteğin kesileceği ardından alternatifin eski siteler için IE modlu Microsoft Edge olacağı açıklandı.

Açıklandığı şekilde Internet Explorer'ın desteği 15 Haziran 2022 tarihinde Microsoft tarafından kesildi.