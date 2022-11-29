Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi öğrencileri, ‘Mesafeler Bilime Engel Değil’ projesi ile Eskişehirli öğrencilerle buluştu. Düzenlenen etkinlikte Tarsuslu öğrenciler, atölyede edindikleri deneyimleri, Eskişehir’de yaşayan öğrencilere öğrettiler.MERSİN (İGFA) - Etkinlik hakkında bilgi veren Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi Sorumlusu Emre Aşkın, amaçlarının, uzun süredir atölyede eğitim gören öğrencilerin, Eskişehir’de bu konuda daha önceden eğitim görmemiş olan öğrencilere eğitim vermeleri olduğunu söyledi. Aşkın, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimiyle görüşerek, bu etkinliğimizi planladık. ‘Mesafeler Bilime Engel Değil’ adıyla yola çıktık. Bu bağlamda yaktığımız bu meşale ile diğer çocuklara dokunmayı amaçladık” dedi.

Aşkın: “Çocuklarımız, geliştirdikleri projelerle Türkiye’de fark yaratacak”

Eskişehir’de çok güzel etkinliklere katıldıklarını ve Nisan ayında da Eskişehirli öğrencileri Mersin’de konuk edeceklerini kaydeden Aşkın, “Eskişehir'in kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı da yakaladık. Çocuklarımız öğlene kadar eğitim verirken, öğleden sonraları da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültürel etkinliklere katıldık” diye konuştu.

Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi hakkında da bilgi veren Emre Aşkın, atölyede 7-17 yaş arasındaki tüm çocuklara eğitim olanağı sağladıklarını ifade ederek, “Bu bağlamda ilkokul, ortaokul ve lise gruplarına sürekli eğitim sağlıyoruz. Burada onların proje geliştirmelerine olanak sağlıyor ve bu projelerle Türkiye'de fark yaratacaklarına inanıyoruz. Kısacası, yaktığımız bu meşalenin tüm ülkemize yayılmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Atölye çalışmaları, bizi hayallerimize daha çok yaklaştırıyor”

Eskişehir’de Sabancı Uzay Evi’nde gerçekleştirilen etkinlikte robotik kodlamada görevli olduğunu ve oradaki arkadaşlarına robotun nasıl sürüldüğü, robota nasıl komut verildiği konularında bilgi verdiğini söyleyen 13 yaşındaki Kuzey Üçkan, “Hedefim ileride makine mühendisi olmak ve bunun için de atölyede BB-8 robotu diye bir robot yaptım. Aslında evde de bu tarz şeyler yapıyorum, ama burada daha çok imkan olduğu için, daha çeşitli şeyler yapmak biraz daha kolay oluyor” dedi.

Eskişehir Uzay Evi’nde güneş sistemini daha yakından tanıma fırsatı yakaladıklarını kaydeden 12 yaşındaki Azra Gülmen, hedefinin yazılımcı olmak olduğunu belirterek, “Arkadaşlarla beraber 3D yazıcıyla beraber resim çizdik, kalemle yazı yazdık. Zaten böyle işlere ben çok merak sarıyordum, yani burası olmasaydı belki de hedefime ulaşamayacaktım. Şimdi, kendimi hayallerime çok daha yakın hissediyorum” diye konuştu.

Etkinliğe kızı Seray ile birlikte katılan Sema Yalçınkaya ise, Eskişehir’de müthiş deneyimler elde ettiklerini belirterek, “Çocuğum bu atölyede robotik kodlama ile ilgili birçok şey öğrendi ve bu öğrendiklerini Eskişehir’deki arkadaşlarına çok güzel şekilde ekip olarak aktardılar. Yani hem tarihi yerlerin gezilmesi, hem de öğrencilerin birbirlerine bilgi aktarması çok güzeldi” ifadelerini kullandı.