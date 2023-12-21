Manisa Büyükşehir'in sitesinde 'yapay zeka asistanı' desteği

Hizmetlerini hayata geçirirken teknolojik gelişmeleri de yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişim sağlamak amacıyla, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurumun resmi internet sitesinde yapay zeka tabanlı bir sohbet asistanı geliştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen yapay zeka asistanı, vatandaşların yol çalışmaları, anlık hava durumu, otobüs güzergahları, e-belediye, etkinlikler, sosyal faaliyetler gibi konularda sorularını metin yoluyla yanıtlayabiliyor. Ayrıca ilerleyen dönemlerde asistanın internetten arama yaparak bilmediği konularda da bilgi sahibi olabilmesi planlanıyor. Henüz deneme sürümünde olan yapay zeka asistanı, devreye alındığı ilk haftada Manisalıların 1500’den fazla sorusuna cevap verdi.

Asistanın doğal dil işleme ve derin öğrenme gibi son teknolojiler sayesinde metin özetleme tekniklerini kullanarak, herhangi bir metnin en önemli noktalarını ve ana hatlarını belirleyerek, bunları kısa ve öz bir şekilde sunabildiğini belirtti.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Kahraman Karabacak, bu sayede, vatandaşların zamanını almadan, en önemli bilgilere hızlıca ulaşmaları sağlandığına dikkati çekerek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek, onların hayatını kolaylaştırmak ve belediyemizin hizmetlerini daha erişilebilir kılmak için Yapay Zeka Asistanı’nı geliştirdik. Bu asistan, hem vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran bir hizmet aracı hem de sürekli öğrenen ve gelişen bir teknoloji asistanı olarak hizmet vermeye devam edecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, yapay zeka asistan ile vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunmayı ve belediyemizin vizyonunu yansıtmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız, asistanı Manisa Büyükşehir Belediyemizin web sitesinden deneyebilir ve bizimle görüşlerini paylaşabilirler” diye konuştu.