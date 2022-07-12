Kredi kartı bilgilerini korumanın sekiz yolu

Dolandırıcılar kredi kartlarına ait bilgileri hem kullanmak hem de bu bilgileri satmak için kullanıcıları kandırmaya çalışıyorlar. Uzmanlar artarak büyüyen bu sorun ile ilgili olarak, kullanıcılara kredi kartı bilgilerinin nasıl korunacağına ilişkin önerilerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Dolandırıcılar kredi kartlarına ait bilgileri hem kullanmak hem de bu bilgileri satmak için kullanıcıları kandırmaya çalışıyorlar. ESET uzmanları artarak büyüyen bu sorun ile ilgili olarak, kullanıcılara kredi kartı bilgilerinin nasıl korunacağına ilişkin önerilerde bulundu.

Tetikte olun: İstenmeyen e-postalara hiçbir zaman cevap vermeyin, bu e-postalardaki bağlantılara tıklamayın veya bunların eklerini açmayın. Gizli tuzak içeren kötü amaçlı bir yazılım olabilirler veya sizi bilgilerinizi girmeye teşvik eden ve meşru görünen kimlik avı sayfalarına yönlendirebilirler. Telefonun diğer ucundaki kişi ikna edici gelse bile telefon üzerinden hiçbir bilginizi vermeyin. Nereden aradıklarını sorun ve ardından teyit amacıyla o kurumu arayın. Ancak teyit için size kendi verdikleri iletişim numarasını da aramayın. Bir sanal özel ağ kullanmadan halka açık Wi-Fi bağlantılarından internete girmeyin. Girmeniz gerekiyorsa da bu bağlantıları kullanırken kart bilgilerinizi girmenizi gerektiren online alışveriş gibi işlemler yapmayın. Size bir sonraki ziyaretlerinizde zaman kazandıracak olsa da online alışveriş sitelerinde ve diğer sitelerde kart bilgilerinizi kaydetmeyin. Bu durum, o şirketin verileri ihlal edilirse ya da hesabınız ele geçirilirse kart bilgilerinizin çalınma ihtimalini azaltacaktır. Tüm dizüstü bilgisayarlarınıza ve (telefon ve tablet vb. gibi) araçlarınıza saygın bir güvenlik sağlayıcısından kimlik avı korumasını da içeren bir antivirüs programını indirin. Tüm hassas hesaplarınızda iki faktörlü kimlik doğrulamasını kullanın. Bu durum, çalınan/kimlik avı ile ele geçirilen şifrelerle bilgisayar korsanlarının hesaplarınızı kırıp açma ihtimallerini azaltır. Sadece meşru pazar yerlerinde yer alan (Apple App Store ve Google Play) uygulamaları indirin. Online alışveriş yapıyorsanız sadece HTTPS kullanan (URL’nin yanındaki tarayıcı adres çubuğunda bir kilit işareti olan) internet sitelerini tercih edin. Bu, verilerin ele geçirilme ihtimalinin daha düşük olduğu anlamına gelir.