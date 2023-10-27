KODELİG'23’te kazanan okullar belli oldu

Kocaeli'de 532 öğrencinin katıldığı KODELİG'23 yarışmalarının 3. gününde kazanan okullar belli oldu. Ödüller KKM’deki törende verilecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi ve diğer paydaşlar iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen KODELİG’23 Robotik Kodlama yarışmasında kazanan okullar belli oldu. 3 gün boyunca nefes kesen mücadelelere şahit olan yarışmalarda katılımcılar dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Bilginin ve teknolojinin ön plana çıktığı yarışmalar sonunda kazanan takımlar başarılarını doyasıya kutladı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda gerçekleştirilen; Tasarla Çalıştır, Siber Güvenlik Bayrağı Yakala (CTF Ulusal), Çizgi İzleyen, GezGör Kocaeli, Mini Sumo, Hedefi Bul, Temel Çizgi İzleyen, Robotik Halk Oyunları yarışmalarında ise heyecan dolu anlar yaşandı. Kazanan takımların doyasıya eğlendiği yarışmalar sonrasında ödüller BUGÜN saat 14.00’te Kocaeli Kongre Merkezinde (KKM) Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in de katılacağı programla verilecek.

İŞTE KAZANAN OKULLAR

3 gün süren yarışmalar sonunda kazanan okullar ise şöyle oldu;

SİBER GÜVENLİK (CTF) (ULUSAL) YARIŞMA KATEGORİSİ

1. Teknopark İstanbul MTAL

2. Yüksel İlhan Alanyalı Fen Lisesi

3. İstanbul Atatürk Fen Lisesi

TASARLA ÇALIŞTIR KATEGORİSİ

1.Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

2.İzmit Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

3.Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi

En İyi Tasarım: Körfez Med Marin Tuncer Fen Lisesi

En Centilmen Takım; Darıca Fen Lisesi

- Tasarla Çalıştır Fairplay; Hatice Bayraktar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

ÇİZGİ İZLEYEN KATEGORİSİ

1.Karamürsel 100. Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

2.Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

3.Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi

- Çizgi İzleyen En İyi Tasarım; Yarımca Anadolu Lisesi

- Çizgi İzleyen En Centilmen Takım; Gölcük İhsaniye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

- Çizgi İzleyen Fairplay; Başiskele Selim Yürekten Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

HALK OYUNLARI KATEGORİSİ

1.Şehit Alper Al Ortaokulu

2.Hacı Bektaş Veli Ortaokulu

3.Hacı Bektaş Veli Ortaokulu

-En İyi Tasarım; Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

-En Centilmen Takım; 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu

-Fairplay; Özel Karamürsel Çözüm Akademi Ortaokulu

HEDEFİ BUL KATEGORİSİ

1.Hatice Bayraktar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

2.Karamürsel 100. Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

3.Hatice Bayraktar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

- Hedefi Bul En İyi Tasarım; GOSB-Tadım Jale Yücel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

- Hedefi Bul En Centilmen Takım; Şehit Davut Ali Karadağ Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

-Hedefi Bul Fairplay; Borsa İstanbul Darıca Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

TEMEL ÇİZGİ İZLEYEN KATEGORİSİ

1.Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi – Ortaokul

2.Özel Sınav Koleji Şahin Ortaokulu

3.Mustafa Üstündağ Ortaokulu

- En İyi Tasarım; Gölcük Ortaokulu

-En Centilmen Takım; 28 Haziran Ortaokulu

- Fairplay Ödülü; Güzelkıyı Ortaokulu

MİNİ SUMO KATEGORİSİ

1.Körfez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

2.Şehit Yavuz Sonat Güzel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

3.Şehit Volkan Tantürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

- En İyi Tasarım; Nuh Çimento Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

- En Centilmen Takım; Başiskele Selim Yürekten Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

GEZ GÖR KOCAELİ YARIŞMA SONUÇLARI:

1.Yeşilkent Ortaokulu

2.Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi – Ortaokul

3.Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi – Ortaokul

- En İyi Tasarım; Özel Sınav Koleji Şahin Ortaokulu

- En Centilmen Takım; Ulus Ortaokulu

- Fairplay; Ulus Ortaokulu